Prețul carburanților pe 7 august 2025! Ziua de 7 august vine cu vești bune pentru șoferi: în anumite stații din România, prețurile la carburanți au înregistrat scăderi semnificative. Motorina premium și benzina standard au devenit mai accesibile, iar în unele localități, litrul de benzină a coborât sub pragul psihologic de 7 lei. Diferențele de preț între orașe devin un factor important în decizia de alimentare, mai ales în plin sezon estival.

Prețul carburanților pe 7 august 2025! Unde găsești motorina sub 7,40 lei și benzina sub 7 lei

În rețeaua Petrom, prețurile pentru carburanți au fost ajustate în jos joi, 7 august 2025, inclusiv pentru benzina standard și motorina obișnuită. Totuși, cea mai mare scădere s-a înregistrat la motorina premium, unde reducerea a ajuns la 5 bani/litru. În alte rețele, prețurile au rămas stabile față de ziua anterioară.

„Șoferii care alimentează joi beneficiază de prețuri mai mici pentru mai multe tipuri de carburanți, în special pentru motorina premium, unde se observă cele mai vizibile scăderi. În anumite localități, benzina standard a coborât sub pragul de 7 lei pe litru, o evoluție semnificativă pentru bugetul consumatorilor.”

Totodată, diferențele dintre prețurile din marile orașe și cele din zonele mai puțin urbanizate sunt încă vizibile. Această variație devine relevantă în contextul vacanțelor de vară, când șoferii parcurg distanțe lungi și pot economisi alegând cu atenție stația de alimentare.

Motorina premium, la cel mai scăzut nivel: 8,11 lei/litru

Conform datelor actualizate pe 7 august, motorina premium s-a ieftinit cel mai mult, ajungând la un interval de prețuri între 8,11 și 8,41 lei/litru, în funcție de rețea și locație. Motorina standard se situează în prezent între 7,75 și 7,86 lei/litru, în ușoară scădere față de ziua anterioară.

„Cea mai mică valoare la nivel național a fost observată la stația Petrolium din Albești, județul Mureș, unde motorina poate fi achiziționată cu 7,34 lei/litru.”

Această scădere este importantă pentru cei care folosesc autovehicule diesel, mai ales în contextul unor prețuri ridicate în lunile anterioare. Comparativ cu valorile din marile orașe, zonele rurale și mai puțin aglomerate oferă opțiuni mai prietenoase pentru bugetul consumatorilor.

Benzina standard sub 7 lei: cel mai mic preț din țară tot în Mureș

Trendul descendent continuă și pentru benzină. Joi, prețul benzinei standard variază între 7,28 și 7,45 lei/litru, în funcție de regiune. Iar în aceeași stație din Albești (Mureș), benzina standard costă doar 6,85 lei/litru, cel mai mic tarif înregistrat în România la această dată.

Benzina premium a cunoscut și ea o ușoară ajustare negativă, fiind vândută la prețuri cuprinse între 7,92 și 8,17 lei/litru. Deși reducerile nu sunt spectaculoase, acestea indică o stabilizare treptată a pieței, după o perioadă lungă de volatilitate.

În București, șoferii pot profita de cele mai mici prețuri din ultimele săptămâni:

Benzina standard: 7,28 lei/litru, la Lukoil, Sector 1

Motorina standard: 7,72 lei/litru, la Petrom, Sector 5

Pentru șoferii care urmăresc zilnic fluctuațiile de preț, platformele de monitorizare precum peco-online.ro oferă o imagine completă și actualizată a tarifelor din întreaga țară. Consultarea lor poate aduce economii reale, mai ales când diferențele ajung la zeci de bani pe litru.