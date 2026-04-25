Metrorex scumpește călătoriile cu metroul începând cu data de 1 mai. O singură călătorie va ajunge la 7 lei, față de 5 lei cât este în prezent. Decizia a fost oficializată prin publicarea în Monitorul Oficial (nr. 328 din 24 aprilie 2026) a Ordinului ministrului Transporturilor care modifică grila de tarife.

Abonamentele, si ele mult mai scumpe

Si abonamentele vor suferi majorări considerabile. Un abonament lunar va costa 140 de lei, înregistrând o creștere de 40 de lei față de prețul actual de 100 de lei. Dar scumpirile nu se opresc aici. Abonamentul de 24 de ore va crește de la 12 la 18 lei, iar cartela valabilă tot pentru 24 de ore va ajunge la 18 lei, de la 9 lei.

Pentru cei care folosesc metroul pe perioade mai lungi, veștile sunt la fel de proaste. Abonamentul săptămânal sare de la 45 la 60 de lei. Iar cei care investeau în abonamente pe termen lung vor simți cel mai puternic impactul. Abonamentul pe 6 luni va costa 700 de lei (față de 500 de lei), în timp ce abonamentul anual va ajunge la un preț de 1.300 de lei, de la 900 de lei.

A doua majorare in mai putin de doi ani

Această nouă grilă tarifară vine la scurt timp după o altă majorare. V-ați fi așteptat la o nouă scumpire atât de repede? Precedenta a fost aplicată la 1 ianuarie 2025, când prețul unei călătorii a crescut de la 3 la 5 lei. Atunci, și cartela cu 10 călătorii s-a scumpit, de la 25 la 40 de lei.

Cifrele vorbesc de la sine.

Bucurestiul depaseste capitale din regiune

Prin noua majorare, prețul unei călătorii cu metroul în București ajunge să depășească tarifele practicate în alte capitale din regiune. Hai sa vedem cum stam. De la 1 mai, un bilet standard în Capitală va costa aproximativ 1,40 euro, mai mult decât în Budapesta sau Varșovia.

E drept că prețul rămâne sub nivelul din multe capitale vest-europene. Numai ca acolo, de regulă, un bilet include mai multe opțiuni de transport sau are o valabilitate extinsă pe o perioadă mai lungă.

O informație tehnică importantă vizează titlurile de călătorie cu valabilitate de 120 de minute, 24 și 72 de ore. Acestea permit un număr nelimitat de validări în intervalul prevăzut și acceptă ultima validare cu un minut înainte de expirarea perioadei, permițând călătoria până la ieșirea din stația de metrou.