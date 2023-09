Provocarea absorbției fondurilor europene: România poate accesa 100 miliarde de euro până în 2030

Drumul către dezvoltare și modernizare se dovedește a fi presărat cu obstacole complexe pentru România, în contextul în care trebuie să absoarbă peste 100 miliarde de euro din fondurile europene până în anul 2030. Ritmul de absorbție, calculat la aproximativ 5 miliarde de euro pe an în ultimii ani, subliniază o provocare majoră. Anul curent, 2023, aduce o sarcină deosebită, fiind ultimul an în care banii europeni din programarea 2014-2022 mai pot fi absorbiți.

Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), cu o alocare de 26 miliarde de euro, devine un punct de focalizare esențial în efortul de absorbție al fondurilor europene. Aceste fonduri au potențialul de a aduce îmbunătățiri semnificative în infrastructură, mediul de afaceri, inovare și alte domenii esențiale până la finele lui 2026. În paralel, fondurile europene clasice (de coeziune), dedicate perioadei de programare 2021-2027, trebuie să fie absorbite până în 2030, oferind resurse suplimentare pentru dezvoltare.

Grupul Velcea & Partners, o entitate cu experiență și performanțe remarcabile în gestionarea proiectelor finanțate din fonduri europene, ce a obținut cu mândrie aprobarea pentru peste 900 de proiecte la nivel național, își exprimă angajamentul ferm de a contribui activ la atingerea obiectivelor de absorbție ale României. Cu dorința de a sprijini dezvoltarea țării prin utilizarea eficientă a fondurilor europene, grupul rămâne un partener esențial în acest efort.

„Cred cu tărie că România se află într-un moment crucial al absorbției fondurilor europene, iar acum este momentul să accelerăm ritmul pentru a putea exploata în întregime oportunitățile oferite de Uniunea Europeană. Prin eforturi concentrate și cu expertiza necesară, suntem convinși că țara noastră poate să atingă obiectivele propuse și să utilizeze aceste fonduri în sprijinul dezvoltării durabile și modernizării în sectoarele cheie. In perioada urmatoare, antreprenorii au oportunitati uriase in ceea ce priveste accesarea fondurilor europene, in Romania urmand sa fie lansate sute de programe cu fonduri europene. In anumite situatii, exista chiar riscul ca bugetele sa ramana neconsumate”, a declarat Velcea Gheorghe, fondator al grupului Velcea & Partners.

Grupul Velcea & Partners, o entitate cu o prezenţă remarcabilă în peisajul proiectelor finanţate din fonduri europene, a anunţat cu mândrie obţinerea aprobării pentru peste 900 de proiecte diversificate la nivel naţional. Dintre acestea, programele POC 411, POC 411 bis, Electric UP, PNDR 6.2, PNDR 6.3, PNDR 6.1, Comerţ şi Servicii, Microindustrializare, START-UP NATION şi multe altele au fost gestionate cu succes de grupul respectiv. Cu expertiza sa în gestionarea proiectelor complexe, Velcea & Partners a devenit un nume de referinţă în domeniul absorbţiei fondurilor europene.

Într-o perioadă în care ţara se confruntă cu responsabilitatea de a utiliza eficient resursele financiare europene pentru dezvoltare, întreprinderile şi autorităţile competente trebuie să coopereze şi să accelereze ritmul absorbţiei. Echipa Velcea & Partners poate fi contactată la numărul de telefon +4 0764.447.755 şi adresa de email contact@velcea-partners.ro

România se află într-un moment crucial al absorbţiei fondurilor europene, având nevoie să accelereze ritmul pentru a putea beneficia pe deplin de oportunităţile oferite de Uniunea Europeană. Cu eforturi concertate şi expertiză, ţara poate atinge obiectivele propuse şi să utilizeze aceste fonduri pentru a sprijini dezvoltarea durabilă şi modernizarea în diferite sectoare cheie.

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să vizitaţi site-ul Velcea & Partners .