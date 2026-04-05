Prețurile la carburanți nu vor reveni la nivelurile anterioare, chiar dacă Guvernul intervine cu măsuri de compensare. Avertismentul vine de la Ionuț Dumitru, consilierul onorific al premierului. Acesta susține că măsurile adoptate au stopat temporar creșterile, dar subliniază că „putem doar să mai reducem din presiune, nu să anulăm efectele pieței internaționale”.

O iluzie periculoasă

Așteptările privind o revenire rapidă la prețuri mai mici sunt, nerealiste. Consilierul premierului a declarat că speranțele șoferilor sunt deșarte. „Dacă cineva își închipuie că putem stopa sau putem reveni la prețurile de dinainte, este o iluzie. Nu putem face asta. Putem face ca prețurile la pompă să fie cumva mai mici decât ar justifica evoluțiile din piețele internaționale, dar să compensăm în totalitate aceste evoluții este imposibil”, a explicat Ionuț Dumitru.

Dar un prim efect s-a văzut deja în piață. „După plafonarea adaosurilor a existat cel puțin un efect de stopare a creșterilor de prețuri și chiar o scădere în anumite lanțuri de benzinării”, a adăugat Dumitru.

Reducerea accizei, o gură de aer condiționată

Acum intră în joc o nouă măsură.

Iar efectele ar trebui să se simtă la pompă, însă totul depinde de evoluția petrolului la nivel internațional. „Intră în vigoare măsura cu rambursarea unei părți din accize, de 0,30 lei pe litru, și ar trebui să vedem un nou efect în piață după această măsură. Dacă prețurile continuă să crească pe piețele internaționale, efectele măsurilor luate de Guvern probabil vor fi diminuate, dar măcar compensăm o parte din efectele negative”, a explicat consilierul. Până la urmă, cum se traduce asta la pompă? V-ați gândit vreodată că o ieftinire poate fi anulată înainte să apară?

Ionuț Dumitru oferă un răspuns direct, fără ocolișuri. „Ar trebui să avem o reducere de preț de 30 și ceva de bani, spre 0,40 lei cu TVA, dar cu condiția ca prețul petrolului să nu mai crească. Dacă vom avea o nouă creștere a prețului petrolului, efectul reducerii de acciză va fi consumat de acea nouă creștere”, a concluzionat acesta.

Cât costă, pe bune, aceste măsuri?

Intervențiile statului nu sunt deloc gratis. Efortul bugetar este unul important, iar cifrele vorbesc de la sine. „Pentru transportatori discutăm de un efort bugetar de aproximativ 600 de milioane de lei, iar pentru agricultură de circa 1,5 miliarde de lei. Măsura cu reducerea de 0,30 lei a accizei costă bugetul mai bine de 200 de milioane de lei pe lună”, a detaliat Dumitru.

Bugetul, cu spatele la zid

Numai că toate aceste costuri pun o presiune uriașă pe un buget deja fragil. Ionuț Dumitru atrage atenția că intervențiile sunt limitate de situația financiară precară a României. „Noi avem deficite mari și un spațiu fiscal extrem de limitat. Nu ne putem aștepta la o intervenție masivă cu resurse publice, pentru că asta ar pune o presiune și mai mare pe deficitul bugetar. Avem încă un deficit bugetar de peste 6% din PIB, un nivel foarte înalt. Să adăugăm o presiune și mai mare pe deficit nu cred că este de dorit și nici nu putem face acest lucru, pentru că piețele financiare ne-ar penaliza”, a explicat Dumitru.

Guvernul a încercat să prevină specula (o temă des discutată în spațiul public) prin alte pârghii. „Au fost luate măsuri în direcția supraimpozitării profiturilor excepționale și de plafonare a marjelor la nivelul anului anterior. Aceste măsuri previn scenariul în care companiile ar profita de prețul petrolului mult mai mare și ar transfera către consumator un preț nejustificat”, a mai spus el.