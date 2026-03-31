Reducerea accizei la motorină ar putea fi adoptată chiar în această săptămână, o decizie care ar urma să producă efecte la pompă începând de săptămâna viitoare. Anunțul a fost făcut marți de ministrul Energiei, Bogdan Ivan, în cadrul conferinței „The Economist Romania Government Roundtable”.

Ministerul Finanțelor face calculele

Responsabilitatea pentru acest proiect revine Ministerului de Finanțe, care analizează în prezent impactul bugetar și sursele de finanțare. E drept că nu e o decizie simplă. „Este un proiect pe care trebuie să-l facă Ministerul de Finanțe, fiind vorba despre fiscalitate. (…) Din punctul meu de vedere, această decizie trebuie luată în această săptămână ca să producă efecte începând cu săptămâna viitoare”, a declarat ministrul Energiei.

Dar de unde vin banii pentru a acoperi gaura? O parte din fonduri ar proveni chiar din încasările suplimentare la bugetul de stat, generate de creșterea prețurilor la carburanți, care a adus mai mulți bani din TVA. „Se calculează foarte clar care sunt aceste câștiguri suplimentare (…) astfel încât oamenii să ajungă să aibă un cost mai redus la prețul final”, a explicat Bogdan Ivan.

De ce durează implementarea

V-ați întrebat vreodată de ce o astfel de măsură nu se aplică de pe o zi pe alta? Ministrul a explicat că implementarea necesită timp, deoarece stocurile existente de combustibil, deja taxate la nivelul actual al accizei, trebuie mai întâi epuizate și înlocuite cu cele noi, care vor avea o taxare redusă.

Logistica este, așadar, cheia.

Această măsură se adaugă altor decizii luate recent de autorități, precum limitarea exporturilor de carburanți, identificarea unor rute alternative de aprovizionare, creșterea capacității de rafinare (inclusiv prin redeschiderea rafinăriei Petrotel Lukoil) și reducerea componentei de biocombustibil.

Doar motorina, nu și benzina

Iar reducerea se va aplica, atenție, doar motorinei. Benzina rămâne cu acciza neschimbată. Cum vine asta?

Explicația ține de structura economică și de producția internă. România importă motorină, iar scumpirile au fost mult mai accentuate pe acest segment. În schimb, la benzină, producția internă acoperă necesarul și chiar permite exporturi. „Impactul total asupra economiei este în motorină, și asupra agriculturii, și asupra transporturilor, și asupra industriei alimentare”, a precizat ministrul. economiile realizate prin menținerea accizei la benzină vor fi folosite pentru a subvenționa reducerea costurilor la motorină.

Fără raționalizare la pompă

Întrebat despre un posibil scenariu al raționalizării carburanților, ministrul Energiei a respins ferm această idee, dând asigurări că România are suficiente resurse și rute alternative de aprovizionare.

„Nu se pune pe tapet acest scenariu”, a afirmat Bogdan Ivan.

Cât despre utilizarea rezervelor de stat, acestea reprezintă o soluție de ultim resort. Ar putea fi accesate doar în cazul unor probleme reale de aprovizionare, un scenariu care, conform oficialului, nu este luat în calcul în prezent.