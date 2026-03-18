România are cea mai mare inflație din UE de 8,3% chiar și după o ușoară scădere

Rata anuală a inflației în România a coborât ușor în februarie, ajungând la 8,3%, conform datelor Eurostat. Numai ca, dincolo de această mică veste bună, țara noastră rămâne pe primul loc în Uniunea Europeană la capitolul scumpiri, cu mult peste media blocului comunitar de 2,1%.

Clasamentul prețurilor în UE

Datele publicate de Eurostat arată un tablou clar. În timp ce media inflației în Uniunea Europeană a urcat la 2,1% în februarie, de la 2% în ianuarie, România se detașează net în fruntea clasamentului. Cu un avans al prețurilor de 8,3%, suntem urmați la mare distanță de Slovacia (4%) și Croația (3,9%).

La polul opus, lucrurile stau complet diferit. Cele mai scăzute rate ale inflației au fost înregistrate în Danemarca, cu doar 0,5%, Cipru (0,9%) și Cehia (1%).

E drept că nu suntem singurii unde cifrele s-au mișcat. Comparativ cu luna ianuarie 2026, rata anuală a inflației a scăzut în 11 state membre, inclusiv la noi (de la 8,5% la 8,3%), a rămas neschimbată în patru țări și a crescut în alte 12 state.

Zona euro se apropie de țintă

În zona euro, inflația anuală a crescut la 1,9% în februarie, de la 1,7% în luna precedentă. Acest nivel se apropie periculos de mult de ținta pe termen mediu de 2% pe care și-a propus-o Banca Centrală Europeană (BCE). Dar ce a alimentat această creștere? Principalul motor a fost sectorul serviciilor, care a adăugat 1,54 puncte procentuale la rata anuală.

Iar pe locul doi s-au situat alimentele, alcoolul și tutunul, cu o contribuție de 0,48 puncte procentuale. În schimb, prețurile la energie au avut un efect de temperare, scăzând cu 0,30 puncte procentuale. Și inflația de bază (așa-numita core inflation, atent monitorizată de BCE) a urcat la 2,4% în februarie, de la 2,2% în ianuarie.

Cifrele de acasă, puțin diferite

V-ați întrebat vreodată de ce auzim cifre diferite despre inflație? Ei bine, datele publicate anterior de Institutul Național de Statistică (INS) arată o rată anuală a inflației în România de 9,31% în februarie, în scădere de la 9,62% în ianuarie. Diferența vine din metodologia de calcul, Eurostat folosind indicele armonizat al prețurilor de consum (IAPC), pentru a putea compara mere cu mere la nivel european.

Potrivit INS, campioanele scumpirilor la noi au fost serviciile, cu un avans de 11,37%. Acestea sunt urmate de mărfurile nealimentare, cu o creștere de 9,41%, și de cele alimentare, cu 7,89%.

Cifrele vorbesc de la sine.

doar în luna februarie, prețurile au crescut cu 0,59% față de ianuarie 2026. De la începutul anului, inflația a ajuns deja la 1,5%, iar rata medie a creșterii prețurilor în ultimele 12 luni se situează la 8,1%.

Ce prognozează BNR

Banca Națională a României (BNR) se așteaptă la o inflație de 3,9% la finalul anului 2026. Prognoza este chiar în creștere față de estimarea anterioară, care era de 3,7%. Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a subliniat încă din februarie că traiectoria descendentă a inflației va continua, însă într-un ritm gradual.

Până la urmă, pentru finalul anului 2027, BNR anticipează o temperare a creșterii prețurilor până la un nivel de 2,7%.