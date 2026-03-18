România și Bavaria semnează un acord economic cheie pentru transfer de tehnologie

Ministrul Economiei, Irineu Darău, a anunțat semnarea unui protocol de cooperare economică între România și Bavaria, unul dintre cele mai puternice motoare industriale ale Europei. Evenimentul a avut loc la București, în cadrul celei de-a XI-a sesiuni a Comisiei Mixte guvernamentale, iar obiectivul este clar: transformarea parteneriatului existent în proiecte concrete, de la investiții și transfer de tehnologie la colaborare industrială directă.

Un parteneriat cu impact direct

„Germania este principalul nostru partener economic, iar Bavaria este unul dintre cele mai puternice motoare industriale din Europa”, a declarat Irineu Darău. Ministrul subliniază că nu e vorba de o simplă formalitate. „Nu vorbim, deci, despre un parteneriat simbolic, ci despre unul care va influența direct economia României.”

Iar direcția este una foarte clară, după cum explică oficialul. „Direcția este clară: mai multă producție în România, mai multă tehnologie adusă aici și o integrare mai bună a firmelor românești în lanțurile economice europene.”

De la industrie și apărare la turism

Colaborarea se va concentra pe sectoare strategice, unde România poate aduce plusvaloare. „Susținem colaborarea reală în industrie și digitalizare, unde putem combina tehnologia germană cu capacitatea noastră din zona de software și dezvoltare”, a mai spus ministrul. Dar stai puțin, că nu e vorba doar de IT. Un punct important pe agendă a fost și industria de apărare, unde se dorește o abordare diferită. „În același timp, investițiile în apărare trebuie să însemne mai mult decât achiziții: capacitate de producție în România, transfer de tehnologie și consolidarea industriei locale.”

Pe lângă acestea, discuțiile au atins și alte domenii esențiale. „Am discutat și despre energie, de la direcții strategice până la tehnologii noi, dar și despre cooperarea în educație, mobilitate și turism, care susțin pe termen lung această relație economică”, a completat Darău.

București, hub pentru Europa de Sud-Est

Confirmarea solidității parteneriatului a venit și luna trecută (în marja Conferinței de Securitate de la München), când reprezentanții Consulatului General al României la München au reiterat importanța relației. „Pentru landul bavarez, România este un partener cu rol strategic, iar cooperarea noastră acoperă domenii esențiale – de la economie și inovare la energie, agricultură și securitate.”

Ba chiar există o inițiativă concretă care arată importanța acordată țării noastre. „Inițiativa privind deschiderea unui Birou la București, conceput ca hub pentru Europa de Sud-Est, reprezintă un pas suplimentar spre consolidarea prezenței instituționale bavareze în regiune și reflectă importanța acordată relației cu România.” Ce înseamnă asta, pe bune, pentru viitor? Că miza este una pe termen lung.

Mai mult decât economie

„Comunitatea românească din Bavaria și minoritatea germană din România rămân punți solide între cele două spații”, au transmis reprezentanții consulatului.

E un parteneriat cu rădăcini adânci.

Ministrul Irineu Darău a concluzionat discuțiile pe o notă pragmatică, subliniind că s-a trecut de la vorbe la fapte. „Relația România-Germania și în particular colaborarea România-Bavaria nu mai sunt despre potențial. Este vorba deja despre rezultate. Protocolul de astăzi înseamnă un singur lucru: un parteneriat care produce mai mult pentru ambele părți, care se va vedea concret și în economia României, în industrie, turism, tehnologie și dezvoltare: mai multă producție aici, mai multă tehnologie transferată, mai multă valoare care rămâne în România”.