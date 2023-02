RON este una dintre cele mai stabile monede din Europa Centrală și de Est, potrivit prognozelor

RON este una dintre cele mai stabile monede din ECE. Acest lucru a fost valabil anul trecut și este probabil să continue și în acest an. La începutul acestui an, o creștere semnificativă a obligațiunilor guvernamentale ROM a sporit lichiditatea pieței și, prin urmare, a împins RON (performanța YTD la +0,42% pentru RON). Acum, crossul EUR/RON se situează în jurul nivelului de 4,92. Nu credem că poate susține un salt peste 4,95 pe termen mediu. Prin urmare, este probabil ca acest cross să rămână într-un interval strâns între 4,90 și 4,95 cel puțin până la vară.

Factorii tehnici, mai degrabă decât macroeconomia și politica monetară, sunt principalii factori care stau la baza slăbiciunii recente a euro. O fază majoră de consolidare pentru cruce era inevitabilă după ce nu s-a consolidat în mod notabil de la lansarea sa de la minimele de la începutul lunii noiembrie sub 0,9800. Credem că era 1,05-1,06 poate fi un semnal de cumpărare interesant pentru cross, cu o țintă de preț la 1,0950. Există încă un drum lung de parcurs pentru ca moneda să treacă peste nivelul psihologic de 1,10. Dar suntem încrezători că EUR/USD ar putea încheia anul mult peste acest nivel, poate în jurul valorii de 1,15.

Să fim sinceri, suntem foarte surprinși de rezistența lirei sterline. Performanța YTD a EUR/GBP este mai degrabă neglijabilă (+0,30 %). Suntem foarte negativi în ceea ce privește economia britanică în acest an. Dar recunoaștem că moneda ar putea fi decuplabilă de tendința macroeconomică. Ne așteptăm ca un cost mai ridicat al capitalului să fie un factor major de slăbiciune economică. În Regatul Unit, există aproximativ 2 milioane de credite ipotecare care urmează să fie refinanțate în 2023. Rata blocată a fost în medie de aproximativ 2,5 %, iar noua rată de refinanțare este de aproximativ 6 %. Asta înseamnă mult mai mult venit disponibil care se duce în plăți ipotecare, dacă oamenii își permit. Acesta este unul dintre motivele pentru care Banca Angliei se sperie. Din punctul nostru de vedere, relaxarea cantitativă nu va pleca nicăieri. Bineînțeles, este o poveste similară în multe alte locuri. De exemplu, în Helsinki (Finlanda), creditul ipotecar mediu este de aproximativ 300 % din venitul net. Cu ratele crescând de la sub 0 % la 3,5 %+marja, aceasta înseamnă că peste 10 % din venitul disponibil este scos din țară. Acest lucru este enorm. Dar, în cazul Regatului Unit, adăugați și impactul structural negativ al Brexitului. Acest lucru înseamnă că este posibil ca situația să se înrăutățească. Totuși, asta nu înseamnă neapărat că lira sterlină va fi în cădere liberă în acest an. Ținta noastră conservatoare pentru EUR/GBP este la 0,90. Acest lucru nu este rău, având în vedere coșmarul economic cu care se confruntă Marea Britanie.

Considerăm că CHF va avea o performanță superioară în acest an, deoarece Banca Națională a Elveției (SNB) este mai probabil să fie mai hawkish decât Banca Centrală Europeană (BCE). BCE va întrerupe probabil politica monetară în această vară, în timp ce SNB va continua să crească mai mult timp. De obicei, francul elvețian evoluează mai ales în funcție de aversiunea față de risc. Acest lucru nu a fost cazul în ultima vreme. Politica monetară este, cu siguranță, principalul motor al evoluției monedei. Ne așteptăm ca, pe termen mediu, cursul EUR/CHF să atingă pragul de 0,96. În cazul în care riscul politic crește (tensiunile sunt ridicate în Europa de Est), acest lucru ar putea ajuta, desigur, CHF. Cu toate acestea, scenariul nostru de bază este că riscul politic va juca un rol marginal pe piața valutară în acest an – ceea ce înseamnă că volatilitatea subiacentă ar putea rămâne limitată.

Majoritatea provinciilor chineze au dezvăluit un obiectiv de creștere 2023 la 5 % sau mai mult. Acest obiectiv va fi dificil de atins, mai ales pentru că guvernele locale sunt încă constrânse din punct de vedere fiscal. Un val mare de scadențe, slăbiciunea proprietății și datoriile legate de covăsnicii le limitează capacitatea de a cheltui. Acesta este motivul pentru care investițiile în infrastructură decelera în 2023. Se așteaptă noi stimulente fiscale și monetare. Pariem că PBoC va reduce ratele dobânzilor în al doilea trimestru și că autoritățile vor merge mai departe cu strategia lor de slăbire a monedei. Deprecierea CNH rămâne una dintre cele mai bune și mai eficiente modalități de stimulare a economiei, în special în contextul unui comerț global lent. Prin urmare, ne așteptăm ca raportul EUR/CNH să continue să evolueze în sens ascendent în cea mai mare parte a anului.

Săptămâna trecută, am asistat la un val de vânzări în regiunea ECE (EUR/HUF minus 0,02 % pe săptămână). Dar tendința de creștere rămâne pentru majoritatea monedelor din ECE. Acesta este în special cazul HUF-ului. Ne așteptăm ca moneda ungară să înregistreze performanțe mai bune în acest an, datorită relațiilor mai bune cu Uniunea Europeană, absenței unei crize energetice grave, ratei de bază ridicate din Ungaria și îmbunătățirii sentimentului de risc pe piețele financiare globale. Ungaria a intrat recent într-o recesiune tehnică (ca și Republica Cehă). Totuși, acest lucru nu este un schimbător de joc. Majoritatea investitorilor nu acordă atenție acestui aspect. Săptămâni la rând, HUF-ul câștigă teren față de euro și dolar. Ținta noastră EUR/HUF este acum la 360,00 față de un curs la vedere de 382,00. Unii analiști sunt chiar mai optimiști decât noi în ceea ce privește evoluția forintului (cu o țintă EUR/HUF la 350,00).

Inflația de bază a încetinit în Republica Cehă în februarie (la 12,3 % de la an la an față de 13,3 % anterior). Aceasta este o veste pozitivă. Țara a intrat și ea într-o recesiune tehnică. Dar toate acestea nu contează cu adevărat pentru coroana cehă (CZK). Scăderea prețurilor la gaze și intervențiile pe piață ale Băncii Naționale Cehe (CNB) sunt principalele motoare ale monedei. Politica monetară nu va schimba probabil jocul pe termen scurt și mediu, deoarece ne așteptăm ca CNB să mențină ratele neschimbate la 7 % în cea mai mare parte a anului. Ne așteptăm ca aprecierea coroanei cehe să continue, dar să rămână limitată. Perechea EUR/CZK este una dintre cele mai puțin volatile monede din regiunea ECE. Acest lucru nu se va schimba prea curând.

Pe termen scurt și mediu, considerăm că subperformanța zlotului va rămâne în vigoare (minus 1,23 % YDT față de euro). Acest lucru se explică în principal prin așteptata hotărâre a Curții Europene de Justiție (CJUE) cu privire la debitorii polonezi cu credite ipotecare denominate în franci elvețieni. În urmă cu mai bine de un deceniu, mii de consumatori polonezi au contractat credite ipotecare în franci elvețieni pentru a beneficia de ratele scăzute ale dobânzilor. Acest lucru a fost în regulă până când Banca Națională a Elveției a decis să elimine legătura cu euro în 2015. Acest lucru a dus la o slăbire brutală a zlotului față de moneda elvețiană. Deținătorii de credite ipotecare s-au confruntat atunci cu rambursări uriașe și au dat băncile în judecată. Săptămâna trecută, avocatul general al CJUE a emis un aviz foarte pro-consumatori în această privință. Acesta prevede că băncile poloneze nu pot înainta cereri de remunerare suplimentară de la mii de debitori cu contracte de credit ipotecar considerate nevalabile deoarece conțineau clauze abuzive.

Avizul său nu este obligatoriu. Cu toate acestea, CJUE îl urmează, de obicei, atunci când ia o decizie finală. Aceasta este de așteptat să se întâmple înainte de vacanța judiciară de vară. În cazul în care CJUE adoptă această abordare, acest lucru ar putea genera pierderi de aproximativ 100 de miliarde de zloți, potrivit Autorității poloneze de supraveghere financiară (ceea ce reprezintă aproximativ 50 % din fondurile proprii ale sectorului bancar). Costul ar putea fi chiar mai mare dacă instanțele poloneze se pronunță în favoarea consumatorilor în cazuri specifice. Probabilitatea unei hotărâri finale negative pentru sectorul bancar nu este deloc o surpriză. În ultimii ani, băncile poloneze au constituit provizioane în valoare de 30 de miliarde PLN.

Cu toate acestea, acest lucru este probabil insuficient. Sectorul bancar polonez este considerat, de obicei, ca fiind cel mai puternic din regiunea ECE. În cele din urmă, va depăși această provocare. Între timp, acest lucru este net negativ pentru zloți. Întrucât așteptăm mai multe vești de la CJUE, prognozăm că cursul EUR/PLN se va stabiliza probabil în jurul valorii de 4,80. Dacă hotărârea este negativă, crossul ar putea sări cu ușurință la pragul de 5,00.

Sursa – www.romaniajournal.ro