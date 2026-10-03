Fără o creștere economică mai puternică sau o ajustare fiscală substanțială, Scope estimează că datoria guvernamentală generală se va apropia de 160% din PIB până în 2036. Scope Ratings a menținut vineri, 2 octombrie 2026, ratingul suveran al SUA la AA-, cu perspectivă stabilă, dar avertizează că dobânzile mai mari și refinanțarea datoriei sporesc vulnerabilitatea finanțelor publice americane. Calificativul, care evaluează capacitatea statului de a-și achita obligațiile, se află cu trei trepte sub nivelul maxim și cu două trepte sub ratingurile AA+ acordate de Moody’s, Fitch și S&P Global Ratings.

Randamentul titlurilor de stat americane pe 10 ani a ajuns la 5,27%, potrivit Fortune. Nivelul depășește proiecțiile pe termen lung ale Congressional Budget Office, Biroul pentru Buget al Congresului (CBO): 4,3% pentru perioada 2028-2031 și 4,4% pentru 2032-2036.

Diferența are un cost pentru buget, potrivit estimării Committee for a Responsible Federal Budget (CRFB).

Scadențele mai scurte sporesc expunerea la creșterea randamentelor

SUA au orientat finanțarea datoriei spre titluri cu scadențe mai apropiate, reducând utilizarea obligațiunilor pe termen lung, care au dobânzi mai mari. Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a continuat strategia începută în administrația Biden și a extins-o prin răscumpărări: emite mai multe titluri pe termen scurt pentru a retrage datorie pe termen lung.

Această structură aduce mai repede la scadență o parte mai mare a datoriei. Înlocuirea împrumuturilor ajunse la termen cu unele noi, adică refinanțarea, devine mai costisitoare când randamentele cresc, așa cum s-a întâmplat în ultimele luni.

Fondurile speculative, mai sensibile la preț, au devenit participanți mai importanți, înlocuind bănci centrale străine care erau deținători mai stabili. Schimbarea contribuie la fluctuațiile pieței.

Dobânzile agravează deficitul chiar dacă soldul primar rămâne stabil

Scope anticipează că deficitul primar, adică deficitul calculat fără plățile de dobânzi, va rămâne la aproximativ 3,5% din produsul intern brut (PIB). Costurile datoriei vor determina deteriorarea fiscală suplimentară, pe fondul presiunilor persistente asupra cheltuielilor și al voinței politice limitate pentru reformă fiscală.

Dobânzile tot mai împovărătoare restrâng capacitatea guvernului de a răspunde unor șocuri viitoare, avertizează agenția.

„Această traiectorie indică o evoluție fiscală nesustenabilă pe termen mediu și expune tot mai mult statul la schimbările de sentiment ale pieței și ale condițiilor de finanțare”, arată agenția de rating Scope Ratings în raportul privind ratingul suveran al SUA.

Evaluarea păstrează însă și punctele forte ale economiei americane: economia solidă, dolarul ca monedă de rezervă mondială, instituții puternice precum Federal Reserve și piețele de capital ample și lichide, pe care activele se pot tranzacționa ușor.

Dobânzile au depășit apărarea în bugetul federal

Raportul a venit după încheierea anului fiscal federal 2026, miercuri, 30 septembrie. Anul fiscal 2027 a început joi, 1 octombrie. Bilanțul CRFB pentru exercițiul încheiat cuprinde:

Acestea au reprezentat a doua cea mai mare categorie de cheltuieli bugetare, peste apărare și Medicare.

„Pe baza datelor din ultimul an, anticipăm acum plăți ale dobânzilor mult mai mari și venituri din tarife vamale mai mici în perioada următoare, ceea ce ar putea împinge deficitele și datoria mult peste proiecțiile [CBO]”, a transmis Committee for a Responsible Federal Budget într-o declarație.

Plafonul datoriei ar urma să fie atins la începutul lui 2027

Trezoreria poate recurge la măsuri extraordinare pentru a evita incapacitatea de plată timp de câteva luni, însă legislatorii vor trebui să decidă ridicarea sau suspendarea plafonului.

„Deși scenariul de bază al Scope presupune că decidenții vor conveni în cele din urmă să ridice sau să suspende plafonul datoriei, situația politică de după alegerile de la mijlocul mandatului ar putea spori posibilitatea unor blocaje partizane prelungite. Episoadele repetate legate de plafonul datoriei continuă să evidențieze slăbiciuni ale guvernanței fiscale și contribuie la volatilitatea periodică a pieței”, avertizează Scope în același raport.