Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal, a declarat de la sediul Băncii Naționale a României (BNR) că susține fără rezerve impozitarea progresivă. Mai mult, acesta consideră că argumentele aduse în favoarea cotei unice nu mai au nicio relevanță în contextul economic actual din țara noastră.

O dezbatere despre echitate

Discuția despre sistemul fiscal este una complexă, care atinge adesea coarde sensibile. E drept că, nu de puține ori, dezbaterea este mai degrabă una ideologică. Dăianu a subliniat exact acest aspect, punând accent pe noțiunea de echitate, sau „fairness”, cum o numesc englezii. Dar ce înseamnă, până la urmă, un sistem fiscal corect pentru toată lumea?

„Continuarea este, pentru mulți, tulburătoare, de ordin ideologic, de ordin al modului în care trebuie să fie croit un sistem fiscal echitabil. Pentru că echitatea, englezii îi spun fairness, este și unul dintre motoarele despre care se spune sau este reclamat ca fiind la originea acestui demers. Aspectele sunt mult mai complicate”, a declarat președintele Consiliului Fiscal.

„N-a tăcut din gură”

Declarațiile tranșante au venit într-un context mai larg, Dăianu făcând referire directă la o discuție cu Valentin Lazea. Poziția sa, spune el, este una cunoscută de mult timp, însă acum a decis să o exprime fără ocolișuri. Pentru șeful Consiliului Fiscal, lucrurile sunt clare: cota unică este un concept depășit pentru România.

„Eu chiar voiam să nu intru în această dezbatere cotă unică versus impozitare progresivă cu colegul Valentin Lazea, însă n-a tăcut din gură. (…) Poziția mea este cunoscută de mult timp: eu sunt pentru impozitarea progresivă. Argumentele că echitabilă este cota unică, după mine, mi se par ridicole”, a afirmat Dăianu.

S-a schimbat țara.

Iar argumentația sa merge mai departe, vizând direct vechimea acestor idei. „Puteai să vorbești, nu știu, acum 10-15 ani”, a continuat el, sugerând că realitățile economice și sociale de atunci nu mai corespund cu cele de astăzi. Numai că un argument revine constant în spațiul public, cel legat de impactul asupra clasei de mijloc, un argument pe care Dăianu pare să îl respingă. „Tot venim cu argumentul că lovim clasa mijlocie”, a adăugat acesta, indicând că impozitarea progresivă nu ar afecta în mod necesar acest segment al populației, ci ar trebui să se concentreze pe eliminarea problemelor reale din sistemul fiscal.