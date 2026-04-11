Bucureștenii pot călători de acum cu o nouă generație de troleibuze, modelul Yutong U12. Acestea aduc o măsură de siguranță suplimentară în transportul public din Capitală. vehiculul nu pornește dacă șoferul nu trece un test de alcoolemie.

Sistemul anti-alcool la pornire

Noile vehicule sunt echipate cu un sistem de tip „alcohol interlock”, o tehnologie folosită deja în mai multe state europene pentru a reduce riscurile din transport. Cum vine asta, mai exact? V-ați întrebat vreodată cum s-ar putea garanta că șoferul e treaz la volan?

Reprezentanții Societății de Transport București (STB) explică mecanismul. „Noile troleibuze Yutong U12 vin cu tehnologie de ultimă generație – vehiculul pornește doar dacă șoferul trece testul de alcool. funcționează ca un alcooltest: înainte de plecare, șoferul trebuie să sufle într-un dispozitiv, iar vehiculul pornește doar dacă testul este negativ”.

Pe ce linii au fost introduse

Iar cele 22 de troleibuze Yutong U12 au fost deja introduse pe trasee cunoscute din Capitală. Acestea circulă pe liniile 86, 93 și 97, fiind parte din procesul de modernizare a flotei STB.

Dotări moderne și autonomie sporită

Dincolo de sistemul de siguranță, noile vehicule vin și cu un nivel de confort sporit pentru călători. „Yutong U12 oferă aer condiționat, prize USB (tip A și C), afișaje digitale moderne, podea coborâtă cu rampă pentru acces facil și un interior luminos, cu finisaje moderne”, transmite sursa citată.

Dar poate cel mai important avantaj practic este legat de mobilitate.

Troleibuzele au o autonomie de minimum 20 de kilometri pe baterie. Asta le permite, de pildă, să continue traseul chiar dacă există întreruperi ale rețelei de contact sau să ocolească zone unde se desfășoară lucrări (un scenariu deloc rar în București).