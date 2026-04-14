Guvernul american a acordat României o derogare de la sancțiuni pentru repornirea rafinăriei Petrotel Lukoil. Anunțul a fost făcut marți seară de ministrul Energiei, Bogdan Ivan, aflat în vizită oficială în Statele Unite. O veste importantă pentru piața locală de carburanți.

Confirmare oficială de la Washington

Aflat în SUA, ministrul Energiei a confirmat primirea acordului necesar pentru repornirea activității la Ploiești. „Am primit confirmare oficială din partea guvernului american pentru derogarea de la sancţiuni împotriva Lukoil pentru ca România să repornească rafinăria derogare din partea guvernului american pentru a reporni rafinăria Petrotel Lukoil. Reprezintă o veste uriaşă pentru ţara noastră”, a declarat Bogdan Ivan, marţi seară, la Antena 3. Dar decizia nu a venit peste noapte, ci în urma discuțiilor purtate în cadrul vizitei oficiale.

Impact major pe piața carburanților

Iar miza economică este uriașă. Repornirea rafinăriei va avea un efect direct asupra stabilității prețurilor la pompă și a securității energetice a țării. V-ați întrebat ce înseamnă, concret, acest lucru? „E un pas în faţă extrem de important. 21% din producţia României va fi asigurată de această rafinărie şi reprezintă un principal element al stabilizării pieţei de carburanţi din România”, a mai declarat ministrul. o gură de oxigen pentru șoferi și pentru industrie.

Ce urmează în următoarele 45 de zile

Bun, și cum vine asta în practică? Potrivit ministrului Energiei, prin acest mecanism nou aprobat (o derogare de la sancțiunile internaționale), rafinăria va putea funcționa din nou într-un termen de 45 de zile. Odată repornită, unitatea va produce motorină, benzină și cherosen necesare pentru piața din România.

Un calendar strâns, dar esențial.

Anunțul lui Bogdan Ivan vine în contextul în care acesta se află într-o vizită oficială în Statele Unite ale Americii, având pe agendă mai multe obiective strategice pentru sectorul energetic românesc.