Taxa pe colete, o portiță uriașă. Cum poate deveni România paradis fiscal pentru giganții asiatici. Asociația Română a Magazinelor Online (ARMO) consideră că ideea Ministerului Finanțelor de a introduce o taxă fixă pentru coletele extracomunitare sub 150 de euro este un pas în direcția corectă, dar avertizează că forma actuală a proiectului lasă loc unei breșe majore, ce poate fi exploatată rapid de marile platforme asiatice de e-commerce.

Proiectul prevede că taxa de 25 de lei nu se aplică atunci când vămuirea coletelor are loc pe teritoriul României. Potrivit ARMO, acest detaliu ar putea determina giganții internaționali să își redirecționeze volume uriașe de trimiteri prin punctele vamale românești, nu pentru a dezvolta logistic țara, ci pentru a evita plata taxei. În lipsa unor venituri suplimentare, presiunea asupra autorităților vamale ar crește considerabil.

„Această excepție riscă să facă din România o cale de ocolire fiscală institutionalizată pentru giganții asiatici, nu un centru logistic real. Volumele non-UE vor continua să crească, veniturile bugetare vor continua să scadă, iar economia locală va pierde competitivitate,” a declarat Cristi Movilă, președintele ARMO.

„Observăm același tipar: reglementări care încearcă să corecteze piața, dar excepțiile create permit și alimentează exact comportamentele vizate. Toate aceste platforme non-UE se vor concentra pe excepții. Vom prezenta autorităților și factorilor decidenți argumente și soluții concrete pentru ca o măsură necesară și mult așteptată să nu devină o cale legală de evitare fiscală, pe seama economiei românești,” a afirmat Cristian Pelivan, director executiv ARMO.

Propunerea ARMO pentru închiderea portiței

Ca soluție, ARMO propune ca taxa să fie colectată direct de companiile de curierat, indiferent de locul unde are loc vămuirea coletelor, acestea având cea mai bună vizibilitate asupra volumelor extracomunitare livrate. Măsura ar elimina posibilitatea de evitare a taxei și ar asigura încasarea integrală a sumelor la buget. În cadrul consultărilor publice, ARMO va solicita eliminarea excepției și implementarea unui mecanism uniform, capabil să protejeze piața locală de distorsiunile create de marile platforme internaționale.