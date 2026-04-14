Românii sunt mai îngrijorați de scumpiri și de o eventuală criză a carburanților provocată de războiul din Iran decât de extinderea conflictului militar. Două sondaje realizate în luna aprilie arată că majoritatea populației resimte deja creșterea prețurilor. Conform datelor, 52% dintre români spun că sunt „foarte mult” afectați de creșterea prețurilor la carburanți, iar alți 26,6% se declară „mult” afectați.

Criza energetică și inflația, principalele temeri

Întrebați care este cea mai mare temere legată de conflictul din Iran, respondenții indică în primul rând riscurile economice. Pe bune, cifrele vorbesc de la sine. 21,13% se tem de o criză a energiei, fie că vorbim de petrol sau gaze, iar 20,6% se gândesc la noi creșteri de prețuri și la inflație. Abia apoi, cu 18,3%, apare teama că România ar putea fi atrasă în conflict.

Alte îngrijorări sunt menționate la procente mult mai reduse. De pildă, 7,6% se tem că războiul va ajunge în Europa, 6,1% de prăbușirea ordinii globale, 5,2% de prelungirea conflictului și 4,8% de o creștere a terorismului. O criză umanitară îngrijorează 2,4% din populație, în timp ce doar 1,3% se gândesc la perturbarea zborurilor globale.

Opinii împărțite despre prezența militară americană

Dar cum stau lucrurile când vine vorba de deciziile militare și relația cu partenerii strategici? Aici, opinia publică este divizată. Un sondaj al Agenției de Rating Politic (ARP) arată că 32,2% dintre respondenți se declară împotriva deciziei României de a permite forțelor militare americane să disloce echipamente și militari în țară. Doar 18,7% sunt pentru, în timp ce un procent masiv de 35,7% nu au o opinie formată.

Numai că datele Avangarde indică o susținere mai mare pentru decizii punctuale. 53% dintre români consideră corectă decizia de a permite avioanelor de realimentare ale SUA să folosească baze din România (o susținere care ajunge la 58% în rândul persoanelor cu studii medii și superioare), în timp ce 35% o consideră greșită.

Lucrurile sunt neclare.

Și poziția României în Uniunea Europeană este privită cu scepticism. Doar 21% o consideră clară și coerentă, 24% cred că nu este bine coordonată și ar trebui schimbată, iar 22% observă diferențe între discursul european și percepțiile interne.

Impactul economic, o certitudine pentru majoritate

Revenind la economie, 43% dintre români anticipează un impact economic mare din cauza războiului, iar alți 29% consideră că efectele vor exista, dar vor putea fi gestionate. peste 70% din populație se așteaptă la consecințe. Doar 5% nu se așteaptă la urmări majore, iar 9% cred că România nu va fi afectată direct.

Diplomația, calea preferată de aproape jumătate din populație

V-ați gândit ce strategie ar trebui să adopte România? Aproape jumătate din populație are un răspuns. 47% dintre români consideră că țara noastră ar trebui să se axeze pe diplomație, cooperare internațională și respectarea dreptului internațional. Ideea unei alinieri necondiționate cu SUA divide însă opinia publică: 29% sunt de acord, 35% sunt împotrivă, iar restul rămân indeciși.

Iar dincolo de toate aceste cifre, un alt detaliu atrage atenția. Un procent de 21% dintre respondenți spun, simplu, că nu au încredere în informațiile disponibile despre conflict.