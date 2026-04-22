Revoltă în comuna Merei din județul Buzău. Zeci de fermieri riscă să piardă subvențiile de la APIA după ce primăria a decis să condiționeze eliberarea adeverințelor de plata impozitelor locale ale proprietarilor de terenuri. Problema este că legea nu mai prevede acest lucru, iar cei afectați sunt agricultorii care lucrează pământul în arendă, nu proprietarii datornici.

Suprafețe tăiate și bani pierduți

Pentru fermierii care au închiriat terenuri, situația este de neînțeles. Ei se trezesc penalizați pentru datoriile altora. Unul dintre agricultorii afectați explică absurdul situației. „Noi suntem fermieri, noi avem în arendă de la persoane fizice, dar de ce luați în considerare că noi trebuie să aducem persoanele fizice să-și achite datoriile la stat?”, întreabă retoric fermierul.

Impactul financiar este deja vizibil. Același agricultor se plânge că a primit documente pentru o suprafață mult mai mică decât cea pe care o lucrează efectiv. „Cei care nu și-au plătit impozitele, vorbesc de arendatori (cei care dau pământul în arendă) către primărie și îl afectează pe arendaș, pentru că se scade suprafața sau a scăzut, mai bine zis, suprafața respectivă primăria și nu se mai primește subvenție pe ea de la APIA. Am luat adeverința pe suprafața redusă cu peste 30 de hectare”, mărturisește bărbatul.

Iar el nu este singurul. Un altul confirmă. „Deja au fost emise adeverințe cu suprafețe diminuate”.

Primarul dă vina pe Guvern

Confruntat cu nemulțumirile oamenilor, primarul comunei Merei, Ștefan Chircă, are o explicație surprinzătoare. El susține că aplică o lege veche și aruncă vina pe o ordonanță a Guvernului pe care o consideră „dată greșit”.

„E un temei legal, poate să vină Curtea de Conturi să ne impute că nu am oprit de oameni la impozite, conform ordonanței 7, care e dată greșit. Așteptăm, am făcut un punct de vedere la Prefectură. S-a abrograt ordonanța aia veche, spune în litera B că nu sunt obligați oamenii să plătească taxe și impozite, iar acum, în ordonanța asta, spune că în litera B că acolo s-a abrogat. Eu fac ce zicea legea. E dată greșit de Guvern, e treaba lor să revină înapoi”, declară ferm edilul Ștefan Chircă.

Poziția este completată de secretarul general al comunei, Paula Grigoroiu, care afirmă sec: „Fiecare aplică legea așa cum o interpretează și pe propria răspundere”.

Fermierii amenință cu procese

Pentru agricultori, aceste explicații nu au nicio valoare. Ei se consideră victimele unui abuz și ale unei interpretări eronate a legii. „Nu cred că este legal să fim afectați noi, pentru că nu noi avem datoriile”, spune un alt fermier revoltat.

Timpul este scurt, iar oamenii sunt deciși să meargă până la capăt. „Fermierii din Merei amenință inclusiv cu procese, întrucât li se pare imposibil să împărtă suprafețe de zeci sau sute de hectare până la data scadentă impusa de APIA, de la inceputul lunii iunie”, transmite un jurnalist de la fața locului.

Până la urmă, cum vine asta să plătești pentru datoria altuia?

Ce sfat le dă APIA agricultorilor

În acest blocaj, reprezentanții Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) Buzău încearcă să găsească o soluție. Directorul instituției, Claudia Stelea, îi îndeamnă pe fermieri să facă demersuri oficiale pentru a nu pierde termenul legal de depunere a cererilor.

„Noi, APIA, vom încerca să deblocăm și să lămurim aspectele. Recomandarea mea către fermieri este să solicite, în scris, completarea și eliberarea adeverințelor, astfel încât să aibă termenul legal stabilit și să nu riscăm să nu poată închidă cererea”, a declarat Claudia Stelea. Termenul limită pentru depunerea cererii de plată la APIA este 5 iunie 2026.