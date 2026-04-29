După un deceniu de negocieri la nivel european, regulile privind securitatea socială pentru lucrătorii mobili din Uniunea Europeană se modifică fundamental. Roxana Mînzatu, vicepreședinte al Comisiei Europene, a anunțat un acord de principiu pentru revizuirea Regulamentului European 883/2004, o schimbare ce vizează direct milioanele de români care lucrează în alte state membre.

Victorie după un deceniu de negocieri

Modificarea legislației europene în domeniu a fost un proces anevoios, care s-a întins pe durata a 10 ani. Obiectivul a fost clarificarea și consolidarea drepturilor pentru cetățenii europeni care aleg să muncească într-o altă țară decât cea de origine, o categorie în care românii sunt printre cei mai numeroși. Iar acum, rezultatele par să se concretizeze.

„Victorie pentru milioanele de români care muncesc în străinătate. În Uniunea Europeană, mobilitatea pe piaţa muncii este un drept. Iar românii sunt printre cei mai mobili lucrători europeni. După 10 ani de negocieri pentru modificarea Regulamentului European 883/2004, legislaţia europeană care stabileşte norme comune pentru coordonarea sistemelor de securitate social, am reuşit să schimbăm regulile astfel încât cei care muncesc în străinătate să aibă mai multă siguranţă socială”, a declarat Roxana Mînzatu.

Ce se schimbă concret pentru lucrători

Dar ce înseamnă, pe bune, această schimbare pentru un român care lucrează în construcții în Germania sau în agricultură în Italia? Principiul de bază este simplu: dacă munciți și plătiți contribuții sociale într-un stat european, de acolo trebuie să primiți și drepturile aferente, chiar dacă ulterior alegeți să vă întoarceți în România. Oficialul european a detaliat punctual principalele modificări.

„Şomaj: indemnizaţia va fi plătită de statul în care ai muncit şi ai plătit contribuţii, nu de statul în care locuieşti. si vei putea primi indemnizaţia de şomaj până la 6 luni în timp ce cauţi un loc de muncă într-un alt stat UE. Prestaţii familiale: reguli mai clare pentru părinţii care muncesc sau locuiesc în alt stat UE. Îngrijire pe termen lung: reguli mai clare pentru beneficiile acordate persoanelor care au nevoie de sprijin din cauza vârstei, bolii sau dizabilităţii. Lucrători detaşaţi: angajatorii vor trebui, ca regulă generală, să anunţe autorităţile înainte de trimiterea lucrătorilor în alt stat UE. Anti-fraudă: reguli mai ferme pentru verificări, schimb de informaţii şi retragerea documentelor incorecte. Digitalizare: schimb electronic de informaţii între administraţiile naţionale, pentru mai puţină birocraţie şi mai multă claritate”, a explicat Mînzatu.

Sectoarele cele mai vizate de noile reguli

E drept că anumite domenii de activitate vor resimți impactul noilor prevederi mai puternic decât altele. Informațiile, prezentate pe larg și de Digi24, indică o atenție specială acordată unor sectoare unde mobilitatea forței de muncă este extrem de ridicată și, nu de puține ori, unde au apărut neclarități legislative sau cazuri de fraudă. este vorba despre construcții, transport rutier și munca sezonieră, în special în agricultură, turism și alte servicii cu caracter temporar. Și lucrătorii detașați în alte țări vor beneficia de o protecție sporită prin noile cerințe impuse angajatorilor.

Când intră în vigoare modificările

Nu vă așteptați la schimbări peste noapte.

Procesul legislativ nu este încă finalizat, iar după adoptarea finală, statele membre vor avea nevoie de o perioadă de tranziție pentru a implementa noile reguli (un proces complex de transpunere în legislațiile naționale). Calendarul este, însă, deja conturat. Potrivit vicepreședintelui Comisiei Europene, cele mai importante prevederi, cum ar fi cele legate de plata indemnizației de șomaj, vor deveni, cel mai probabil, realitate începând cu anul 2028.

„Mai sunt paşi legislativi de parcurs, iar apoi statele membre vor trebui să aplice noile reguli. Cel mai probabil, prevederile cele mai importante cum ar fi noutăţile pe şomaj vor intra în vigoare începând cu anul 2028. Vreau să le mulţumesc tuturor actorilor implicaţi, colegii din Comisia Europeană, Parlamentului European, precum şi Preşedinţiei Cipriote a Consiliului Uniunii Europene, pentru deschiderea lor în tot acest proces”, a subliniat Mînzatu.