Viktor Orbán a fost înlăturat de la putere duminică, 12 aprilie 2026, după 16 ani în fruntea Ungariei. Opozantul său pro-european, Péter Magyar, a obținut o victorie zdrobitoare într-un scrutin cu repercusiuni globale. Cu 77% din voturi numărate, partidul său, Tisza, avea peste 53% din sufragii, comparativ cu cele 38% ale partidului Fidesz condus de Orbán.

Orbán recunoaște un rezultat dureros

Într-o lovitură neașteptată pentru un aliat apropiat al lui Donald Trump și Vladimir Putin, Viktor Orbán a recunoscut înfrângerea după ceea ce a numit un rezultat electoral „dureros”.

„Am felicitat partidul victorios”, a declarat Orbán susținătorilor săi. El a continuat, adăugând: „Vom servi națiunea maghiară și patria noastră din opoziție”.

Victoria lui Magyar și promisiunile pro-europene

Învingătorul alegerilor, Péter Magyar, un fost loialist al lui Orbán, a promis să reconstruiască relațiile Ungariei cu Uniunea Europeană și NATO. Dar cine este, de fapt, noul lider al Ungariei? În vârstă de 45 de ani, Magyar s-a desprins de partidul Fidesz în 2024, a format rapid partidul Tisza și a pornit într-un turneu național fulgerător, vizitând uneori și șase localități pe zi. Campania sa s-a axat pe lupta împotriva corupției și pe problemele de zi cu zi, precum sănătatea și transportul public.

„Mulțumesc, Ungaria!”, a postat Magyar pe platforma X, în timp ce mii de susținători se adunau pe malurile Dunării la Budapesta, scandând „Am reușit! Am făcut-o!”. Acesta a cerut calm și unitate: „Le cer susținătorilor noștri și tuturor maghiarilor: Să rămânem pașnici, veseli, și dacă rezultatele ne confirmă așteptările, să dăm un mare carnaval maghiar”.

Și Mark Radnai, vicepreședintele Tisza, a făcut un apel la reconciliere. „Nu putem fi dușmanii unii altora. Întindeți mâna, îmbrățișați-vă vecinii, rudele. Este ziua reunificării.”

O prezență record la vot

Ungurii s-au prezentat la vot în număr foarte mare.

Prezența la vot a depășit 77% până la ora 18:30, conform Biroului Electoral Național, un record absolut în istoria post-comunistă a Ungariei. Marcell Mehringer, un tânăr de 21 de ani, a declarat la ieșirea de la urne că a votat „în primul rând pentru ca Ungaria să devină în sfârșit o țară așa-zis europeană și pentru ca tinerii, și de fapt toată lumea, să-și facă datoria civică fundamentală de a uni puțin această națiune și de a dărâma aceste granițe născute din ură”.

O alegere între Est și Vest

Iar miza acestor alegeri a fost uriașă, depășind cu mult granițele țării. Într-un interviu acordat The Associated Press la începutul lunii, Magyar a spus că alegerile vor fi un „referendum” cu privire la faptul dacă Ungaria își continuă deriva spre Rusia sub Orbán sau își poate relua locul printre societățile democratice din Europa. E drept că, în timpul celor 16 ani de mandat, Orbán a tensionat puternic relația Ungariei cu UE, blocând recent un împrumut de 90 de miliarde de euro (104 miliarde de dolari) destinat Ucrainei.

De cealaltă parte a Atlanticului, sprijinul pentru Orbán a fost total. Trump l-a susținut în mod repetat pe liderul maghiar, iar vicepreședintele american JD Vance a efectuat o vizită de două zile în Ungaria săptămâna trecută, menită să-l ajute pe Orbán să treacă linia de sosire.

Numai că lupta lui Magyar a fost una dificilă. Controlul lui Orbán asupra presei publice și a unei mari părți din piața media privată i-a oferit un avantaj imens. Mai mult, modificarea unilaterală a sistemului electoral și redesenarea districtelor electorale (o practică cunoscută drept gerrymandering) de către Fidesz au impus partidului Tisza necesitatea de a obține cu aproximativ 5% mai multe voturi decât partidul lui Orbán pentru a câștiga o majoritate simplă.

Pentru a fi la curent cu toate știrile, urmărește Financiarul.ro și pe Google News

Parteneri

Articole recomandate din rețeaua noastră
BravonetBogdan Mureșanu revine în selecția pentru Oscar cu „Magicianul”, primul său film regizat în animațieLylaO mamă povestește cum alăptarea îi provoca furie, deși avea lapte și copilul se atașa bineRevista IoanaCe treburi se evitau de Sfântul Luca pe 18 octombrie și cui îi poți trimite urăriNews24Mihai Dimian cere protecție penală pentru profesorii amenințați, după atacul din BistrițaDolce SportCristiano Bergodi ar renunța la U Cluj după 2-2 cu FC ArgeșGetPonyPolițiștii au reținut la Albița o Toyota furată în Italia. Cumpărătorul spune că a plătit 21.500 de euro
Fidesz Péter Magyar Tisza Ungaria Viktor Orban
Facebook Twitter

Articole similare

Toate articolele →