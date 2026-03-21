Un incendiu violent a izbucnit la o fabrică de piese auto din orașul sud-coreean Daejeon, lăsând în urmă un bilanț cutremurător. Cel puțin 14 persoane și-au pierdut viața, iar alte 60 au fost rănite în urma dezastrului de la unitatea de producție a companiei Anjun Industrial, furnizor pentru giganți precum Hyundai Motor și Kia.

Bilanțul tragic al victimelor

Autoritățile de pompieri au anunțat sâmbătă cifrele oficiale ale tragediei. Dincolo de cele 14 decese confirmate, 25 de persoane au suferit răni grave, în timp ce alte 35 au scăpat cu leziuni considerate ușoare. Dar cum a fost posibil un asemenea dezastru?

Cifrele sunt seci.

Ancheta preliminară arată o distribuție sumbră a victimelor în interiorul clădirii. O persoană decedată a fost găsită la primul etaj. Iar alte patru au fost descoperite la etajul al doilea, în timp ce nouă trupuri neînsuflețite se aflau la etajul al treilea al fabricii cuprinse de flăcări.

Reacția companiei și a autorităților

Fabrica afectată aparține companiei Anjun Industrial (un furnizor cheie pentru industria auto locală), care produce supape pentru motoare. Conducerea nu a stat pe gânduri. Într-un mesaj publicat pe site-ul companiei, directorul general Sohn Ju-hwan și-a cerut scuze și a dat asigurări că firma „va coopera pe deplin cu autoritățile, va investiga cauza accidentului, va revizui sistemele de siguranță și procedurile de inspecție și va lua măsuri pentru a preveni repetarea unui astfel de incident”.

La nivel guvernamental, președintele Lee Jae Myung a ordonat imediat mobilizarea tuturor resurselor disponibile pentru a face față incendiului și, mai ales, pentru a salva vieți. În urma ordinului prezidențial, a fost activat un sistem centralizat de gestionare a dezastrelor.

O intervenție de aproape 12 ore

Focul a izbucnit vineri în jurul prânzului. E drept că intervenția a fost una extrem de complexă. Pompierii s-au luptat cu flăcările timp de aproape 12 ore. Până la urmă, incendiul a fost declarat stins abia la ora 23:48, conform datelor oferite de ministerul pentru siguranță.