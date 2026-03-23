Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a ajuns luni în Australia. Scopul vizitei de trei zile este încheierea unui acord de liber-schimb care, la prima vedere, pare extrem de profitabil. Miza este uriașă: o potențială creștere de 4 miliarde de euro pentru PIB-ul european până în 2030, în pofida protestelor venite din partea fermierilor europeni.

Miza de 4 miliarde de euro

Potențialul economic este imens. „Acest acord va pune capăt taxelor vamale asupra cele mai mari părţi a schimburilor între UE şi Australia şi ar putea duce la creşterea PIB european cu 4 miliarde de euro până în 2030”, a afirmat șefa executivului european într-un editorial publicat în mai multe cotidiene.

Dar dincolo de cifre, interesul este unul strategic. Von der Leyen insistă pe rolul Australiei în asigurarea materiilor prime esențiale, în special litiul, important pentru bateriile mașinilor electrice (un sector în plină expansiune).

Carnea de vită, mărul discordiei

Numai că, lucrurile nu sunt deloc simple. Negocierile s-au împotmolit în ultimele săptămâni la un subiect sensibil: cotele de carne de vită australiană importată de UE fără taxe. Blocul european vrea să limiteze importul la 30.000 de tone pe an. În schimb, Australia forțează pentru o cotă de 40.000 de tone anual. V-ați gândit vreodată cum se negociază astfel de cifre?

Fermierii europeni, din nou în alertă

Iar această dispută pe cifre nu face decât să toarne gaz pe foc. Bruxelles-ul speră să evite noi proteste masive ale fermierilor, deja extrem de nemulțumiți de un alt acord comercial, cel semnat la jumătatea lunii ianuarie cu Mercosur (Argentina, Brazilia, Paraguay şi Uruguay). Copa-Cogeca, organizația care reunește principalele sindicate agricole europene, a avertizat deja.

Pentru carnea de vită şi de oaie şi zahăr, „a acorda concesii disproporţionate riscă să le dăuneze agricultorilor europeni, să distorsioneze pieţele şi să slăbească angajamentul pe termen lung al UE în favoarea normelor de producţie ridicate”.

Un mesaj cât se poate de clar.

Strategia UE pe scena globală

Toată această agitație se înscrie într-o politică mai amplă a Uniunii Europene de a-și diversifica parteneriatele comerciale. Pe fondul unei concurențe tot mai acerbe din partea Chinei și al taxelor vamale impuse de Statele Unite, Bruxelles-ul caută noi aliați strategici.

Vizita în Australia vine la scurt timp după ce, la finalul lunii ianuarie, Ursula von der Leyen a încheiat un alt acord comercial important, de data aceasta cu India.