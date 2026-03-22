Francezii merg duminică la vot pentru a-și alege primarii în Paris, Marsilia și alte peste 1.500 de orașe și localități. Scrutinul este considerat un test cheie pentru puterea extremei drepte și pentru rezistența partidelor tradiționale, totul în perspectiva alegerilor prezidențiale din 2027. Deși mulți primari au fost deja aleși din primul tur, cursele din marile orașe se anunță extrem de strânse.

Test pentru partidul RN

Partidul Raliul Național (RN), formațiunea anti-imigrație și eurosceptică, a întâmpinat dintotdeauna dificultăți în a obține victorii notabile la alegerile municipale. E drept că primul tur a adus rezultate mixte pentru partid. Acesta și-a asigurat primăriile în mai multe orașe, dar a eșuat în a câștiga bătălii majore în afara bastioanelor sale tradiționale din sud și nord.

Analiza expertului confirmă această tendință. „Este adevărat că aceste alegeri municipale din 2026 nu reprezintă o victorie zdrobitoare pentru Adunarea Națională – departe de asta. Dar… ele confirmă integrarea sa teritorială în Franța”, a declarat Anne Muxel, directoare de cercetare în științe politice la Universitatea Sciences Po.

Bătălia pentru Marsilia și Nisa

Una dintre cele mai importante mize este la Marsilia, al doilea oraș ca mărime al țării. Aici, turul doi opune Raliul Național primarului socialist în funcție. O victorie RN ar fi, fără îndoială, un succes major pentru partid. Numai că șansele lor au suferit o lovitură neașteptată. Candidatul de extremă stânga Sebastien Delogu, din partidul France Unbowed (LFI), s-a retras din cursă tocmai pentru a nu diviza voturile stângii, un gest care ar putea bloca accesul RN la primărie.

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În schimb, în orașul Nisa de pe Riviera Franceză, lucrurile stau puțin diferit. Acolo, un aliat al partidului lui Le Pen, conservatorul renegat Eric Ciotti, pare a fi pe cale să câștige clar în fața unui candidat susținut de centru.

Cursă la baionetă în Paris

Capitala Franței este condusă de stânga încă din 2001. Și în primul tur, candidatul socialist a fost în frunte. Dar situația s-a complicat dramatic pentru turul al doilea. Într-o mișcare surprinzătoare, un candidat de extremă dreapta a decis să se retragă din competiție pentru a o ajuta pe Rachida Dati, o fostă ministră de interne conservatoare, să smulgă orașul din mâinile stângii. Asta înseamnă că acum cursa este extrem de strânsă, iar rezultatul se încadrează în marja de eroare a sondajelor.

Jocul alianțelor și diviziunile stângii

Deși miile de scrutinuri municipale se concentrează adesea pe probleme strict locale, ele scot la iveală tendințe importante. Negocierile dintre partide, purtate între cele două tururi, au evidențiat diviziuni profunde în tabăra stângii. Socialiștii au încheiat acorduri cu rivalii lor de extremă stânga din LFI în orașe precum Lyon și Toulouse, dar nu și în altele, cum ar fi Marsilia sau Lille.

Partidul lui Jean-Luc Mélenchon (LFI) nu a fost niciodată o forță în alegerile locale, dar de data aceasta s-a concentrat mai mult pe ele. Iar rolul-cheie pe care îl joacă acum în determinarea câștigătorului în anumite orașe demonstrează puterea sa în creștere. „Se poate observa clar că, datorită rezultatelor relativ bune obținute de partidul «Franța neînfrântă» la alegerile locale, acest partid și liderul său, Jean-Luc Mélenchon, recâștigă o poziție de putere în cadrul echilibrului de forțe de pe stânga”, a explicat Muxel, de la Sciences Po.