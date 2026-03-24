Un avertisment dur vine de la Washington chiar înaintea votului cheie de joi din Parlamentul European. Andrew Puzder, ambasadorul Statelor Unite la Uniunea Europeană, a declarat că o eventuală respingere a acordului comercial ar echivala cu un act de „malpraxis economic”. Americanii, a spus oficialul, așteaptă „cu nerăbdare” aprobarea înțelegerii.

Un acord controversat

Acordul, parafat politic vara trecută, a stârnit numeroase controverse. înțelegerea triplează tarifele pentru produsele europene, în timp ce taxele pentru bunurile industriale americane sunt reduse la zero. Nu de puține ori, afacerea a fost criticată ca fiind mult prea favorabilă administrației Trump, ba chiar o capitulare din partea UE. Și totuși, surse parlamentare indică faptul că acordul va trece, majoritatea grupurilor politice fiind pregătite să voteze în favoarea sa, inclusiv Partidul Popular European, cel mai mare grup din hemiciclu.

Washingtonul se apără

În ciuda criticilor, ambasadorul Puzder a descris înțelegerea drept un „acord grozav pentru Statele Unite și Uniunea Europeană”. Mai mult, el a insistat că Statele Unite „nu sunt obstacolul” în calea aprobării. Dar cum s-a ajuns la aceste întârzieri? Lucrurile sunt complicate. Acordul a fost aruncat în aer după ce Curtea Supremă a SUA a decis că metodele folosite de președintele Trump pentru impunerea tarifelor inițiale au fost neconstituționale. La asta s-a adăugat și rezistența parlamentarilor europeni după ce Trump a amenințat în ianuarie că va lua Groenlanda (un teritoriu autonom danez) cu forța, înainte de a renunța în ultimul moment în urma unui acord de securitate arctică negociat de NATO.

Soluția de avarie: tarife de 10%

Pentru a salva situația după decizia Curții Supreme, Washingtonul a impus un tarif suplimentar de 10% la nivel global, legat de Ziua Eliberării. Numai ca Uniunea Europeană a insistat ca noile taxe să nu depășească plafonul total de 15% negociat în acordul inițial.

Votul de joi devine astfel decisiv.

Aprobarea finală este așteptată în aprilie sau mai, iar ambasadorul american a confirmat că Washingtonul monitorizează situația și așteaptă „cu nerăbdare”.

SUA nu se teme de concurență

Întrebat despre noul acord de liber schimb semnat marți la Canberra între Bruxelles și Australia, ambasadorul american a afirmat că SUA nu îl consideră o amenințare. E drept că UE a încheiat recent înțelegeri similare și cu America Latină sau India. Puzder a clarificat însă poziția Washingtonului: „Dacă doi dintre cei mai apropiați aliați ai noștri încheie un acord comercial, acest lucru ajută lumea, nu dăunează lumii”.