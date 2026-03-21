Armata Statelor Unite a declarat sâmbătă că a reușit să „reducă” capacitatea Iranului de a amenința navigația în strategica Strâmtoare Ormuz. Anunțul vine după ce forțele americane au bombardat, în cursul acestei săptămâni, o instalație subterană iraniană cu bombe speciale antibuncăr, ale căror focoase cântăresc peste două tone.

O instalație subterană distrusă

Ținta principală a fost o facilitate strategică a Teheranului. Potrivit amiralului Brad Cooper, șeful Comandamentului militar american pentru Orientul Mijlociu (Centcom), aceasta nu era o simplă ascunzătoare. „Regimul iranian a utilizat această instalație subterană întărită pentru a depozita discret rachete de croazieră antinavă, lansatoare mobile de rachete și alte echipamente care reprezentau un pericol serios pentru navigația internațională”, a explicat Cooper într-o înregistrare video publicată pe platforma X.

Dar lovitura a avut un impact mult mai larg. „Nu numai că am distrus instalația, dar am anihilat și situri de informații și relee radar pentru rachete care serveau la supravegherea mișcărilor navelor”, a adăugat amiralul.

Cel mai mare atac naval de la Al Doilea Război Mondial

În aceeași înregistrare video, publicată la exact trei săptămâni de la izbucnirea războiului, amiralul Cooper a prezentat o imagine de ansamblu a operațiunilor. Forțele americane au lovit nu mai puțin de 8.000 de ținte iraniene.

Iar dintre acestea, 130 au fost nave iraniene.

Pe bune, cum a numit-o chiar oficialul american? „Ceea ce constituie cel mai mare atac asupra unei marine de la cel de-al Doilea Război Mondial”.

Libertatea navigației, miza principală

Obiectivul declarat al acestor acțiuni militare este clar. „Capacitatea Iranului de a amenința libertatea navigației în Strâmtoarea Ormuz și în împrejurimi a fost redusă și nu ne vom opri din urmărirea acestor ținte”, a promis Brad Cooper. Contextul este tensionat, având în vedere că blocarea de facto a Strâmtorii Ormuz de către Iran, o măsură luată ca represalii la atacurile SUA și Israelului începute pe 28 februarie, a declanșat o criză majoră în comerțul internațional. V-ați gândit la impactul imediat? Prețurile hidrocarburilor au explodat la nivel global.

Poziția Teheranului și a Casei Albe

E drept că, în paralel cu acțiunile militare, se poartă și un război al declarațiilor. Președintele american Donald Trump a afirmat că SUA iau în considerare „reducerea treptată” a operațiunilor împotriva „regimului terorist iranian”, la doar câteva ore după ce spusese că nu dorește un armistițiu.

Numai că răspunsul Teheranului a venit prompt și fără echivoc. Condiția pusă de iranieni pentru încetarea conflictului este „încetarea imediată a agresiunii” din partea SUA și a Israelului, alături de garanții că astfel de atacuri nu se vor mai repeta. Între timp, pe fondul crizei energetice, Washingtonul a suspendat temporar sancțiunile, iar rafinăriile din India și alte țări asiatice se pregătesc deja să reia achizițiile de petrol iranian (o consecință directă a acestei decizii).

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