Un atac armat a avut loc sâmbătă la Kiev, soldat cu moartea a cel puțin cinci persoane. Primarul capitalei ucrainene, Vitali Klitschko, a confirmat că mai multe persoane au fost rănite, iar atacatorul este încă în libertate, declanșându-se o operațiune specială pentru capturarea sa.

Bilanț tragic: Cel puțin 5 morți și un copil rănit

Incidentul s-a petrecut în districtul Holosiivskyi din capitala Ucrainei. Potrivit primelor informații, atacatorul a luat ostatici în interiorul unui supermarket, deschizând focul asupra persoanelor aflate înăuntru. V-ați gândit vreodată cum o zi obișnuită la cumpărături se poate transforma într-o asemenea tragedie?

Printre victime se numără și un copil, care a fost rănit în timpul atacului. „Medicii o transportă la spital. Adulții răniți sunt examinați și li se acordă asistență la fața locului,” a scris primarul Vitali Klitschko, confirmând gravitatea situației.

Operațiune specială în desfășurare

Iar forțele de ordine au declanșat imediat o amplă operațiune pentru capturarea suspectului. E drept că situația este extrem de tensionată, mai ales că bărbatul se află încă în interiorul clădirii.

Atacatorul este încă în libertate.

Autoritățile (care au încercuit complet zona) cer publicului să evite perimetrul respectiv pentru a nu îngreuna intervenția. Cum vine asta ca un singur om să țină în șah un întreg cartier? Klitschko a confirmat mobilizarea tuturor resurselor disponibile.

Primarul Klitschko confirmă situația

Într-o declarație oficială, edilul a oferit detalii despre eforturile depuse de autorități pentru a rezolva criza. El a subliniat că prioritatea zero este siguranța civililor și prinderea atacatorului.

„O operațiune specială pentru prinderea bărbatului care a deschis focul și se află în prezent în interiorul supermarketului este în desfășurare,” a precizat Klitschko. Întreaga zonă din districtul Holosiivskyi rămâne sub asediu, în timp ce echipele speciale încearcă să-l neutralizeze pe atacator și să elibereze ostaticii.