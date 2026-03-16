Avertisment ONU pentru UE – dependența de 90% din petrolul importat este o iluzie totală

Perturbarea piețelor energetice cauzată de războiul din Iran este o „lecţie lamentabilă” despre riscurile dependenței de combustibili fosili. Acesta este avertismentul pe care Simon Stiell, responsabilul ONU pentru climă, urmează să îl transmită luni factorilor de decizie din Uniunea Europeană, în cadrul unui eveniment la Bruxelles.

Dependență de peste 90%

„Europa depinde mai mult decât aproape oricare economie majoră din lume de importurile de combustibili fosili”, afirmă Stiell în fragmente din discursul său, făcute publice anticipat. Cifrele sunt clare. Uniunea Europeană importă peste 90% din petrolul și 80% din gazul pe care le consumă.

O vulnerabilitate uriașă.

Această dependență îi lasă pe consumatori „la mila şocurilor geopolitice şi a volatilităţii preţurilor”, mai arată oficialul.

O criză după alta

Iar efectele se văd deja, chiar dacă geografic criza din Orientul Mijlociu pare departe. Prețul la gaze în Europa a crescut cu 50% în cele două săptămâni de război. Vă sună cunoscut scenariul? Liderii UE elaborează în grabă măsuri de urgență, încercând să evite repetarea crizei energetice din 2022, când Rusia a redus drastic livrările de gaze (o mișcare care a dus la o creștere vertiginoasă a prețurilor). „Dependenţa excesivă de importurile de combustibili fosili va face ca Europa să se târască în permanenţă de la o criză la alta”, avertizează oficialul ONU.

O iluzie totală

E drept că unele guverne, precum cele din Italia și Ungaria, fac presiuni pe Bruxelles să mai slăbească politicile privind schimbările climatice. Motivul? O reducere a costurilor pe termen scurt pentru industrii. Numai că Stiell consideră că a face acest lucru ar fi „o iluzie totală”. El susține că securitatea națională și suveranitatea sunt, de fapt, subminate de această dependență. „Dependenţa de combustibili fosili subminează securitatea naţională şi suveranitatea, înlocuindu-le cu subordonarea şi creşterea costurilor”, se arată în discursul său.

Soarele nu depinde de strâmtori

Care e soluția, până la urmă? Comisia Europeană mizează pe termen lung pe înlocuirea combustibililor fosili cu energie regenerabilă și nucleară produsă local, pentru a asigura securitatea energetică. Stiell întărește această idee, argumentând că trecerea la surse regenerabile precum energia eoliană și solară înseamnă energie mai ieftină, locuri de muncă în tehnologiile curate și o aprovizionare sigură.

„Sursele regenerabile schimbă lucrurile. Lumina soarelui nu depinde de strâmtori maritime înguste şi vulnerabile”, a declarat oficialul citat.