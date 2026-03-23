Băncile din Germania au început să aplice un nou regulament ce impune o monitorizare mult mai strictă a tranzacțiilor financiare, de la transferuri și retrageri de numerar, până la plățile cu cardul. Măsura, intrată recent în vigoare, vizează combaterea spălării banilor și standardizează modul în care operațiunile suspecte sunt raportate către autorități.

Ce aduce noul regulament GwGMeldV

Toată agitația vine de la intrarea în vigoare a regulamentului GwGMeldV, care, obligă instituțiile financiare să fie mult mai atente la mișcările de bani ale clienților. Practic, se stabilesc reguli mai clare și mai stricte pentru identificarea tranzacțiilor suspecte, creând un cadru unitar la nivel național, în conformitate cu legislația privind combaterea spălării banilor (Geldwäschegesetz – GwG).

Instituțiile financiare trebuie acum să acorde o atenție sporită operațiunilor care ies din tiparul obișnuit al unui client. Potrivit Camerei de Comerț și Industrie (IHK), regulamentul detaliază inclusiv aspectele tehnice ale raportărilor. Sunt impuse formate standardizate, precum XML, cu câmpuri structurate și informații obligatorii, de la numărul de referință al cazului și motivele suspiciunii, până la datele persoanelor implicate. Iar regulile se extind și la operațiuni cu criptomonede, tranzacții imobiliare sau transferuri prin sistemul internațional SWIFT.

Raportare obligatorie și digitalizată

Băncile, instituțiile financiare și chiar anumiți comercianți au acum obligația legală de a raporta electronic toate cazurile suspecte către Unitatea Centrală de Informații Financiare (FIU). Această standardizare permite autorităților să analizeze mult mai eficient datele. Conform holdingului Schufa, digitalizarea și standardizarea raportărilor reprezintă un pas important în eficientizarea luptei împotriva spălării banilor.

Sistemul permite identificarea mai rapidă a tiparelor suspecte. Dar ce este, până la urmă, spălarea banilor? Reprezentanții Camerei de Comerț și Industrie o definesc ca fiind introducerea în circuitul legal a unor fonduri obținute ilegal, din activități precum frauda fiscală, corupția sau traficul de droguri. E drept că aceste operațiuni sunt adesea complexe și implică tranzacții transfrontaliere, ceea ce le face dificil de detectat.

Cum sunt afectați clienții băncilor

Deși noile reguli nu introduc obligații directe pentru clienți, băncile au acum dreptul să analizeze mai atent anumite tranzacții și să solicite explicații suplimentare. V-ați întrebat vreodată de ce banca vă pune întrebări despre un transfer mai mare? Ei bine, acum s-ar putea întâmpla mai des.

Printre operațiunile care pot fi considerate suspecte se numără intrările mari de bani în cont, transferurile neobișnuite, depunerile frecvente de numerar, tranzacțiile internaționale sau transferurile care au un scop neclar. Acestea sunt doar câteva criterii folosite pentru a identifica posibile activități ilegale.

Un aspect esențial este că, în cazul în care o tranzacție este raportată către FIU, clientul nu va fi informat despre acest lucru.

Măsura are rolul de a nu compromite eventualele investigații.

Obiectivele legii anti-spălare de bani

Legea germană privind combaterea spălării banilor urmărește două obiective majore: limitarea criminalității organizate și prevenirea finanțării terorismului. Pentru atingerea acestor scopuri, băncile sunt obligate să își cunoască mai bine clienții și să monitorizeze constant activitatea financiară a acestora, într-un sistem care devine tot mai strict și mai digitalizat.