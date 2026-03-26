Biserica Catolică din Portugalia a început plata despăgubirilor. Suma totală se ridică la 1,6 milioane de euro. Banii vor ajunge la 57 de persoane care au fost victime ale abuzurilor sexuale comise în interiorul instituției, conform unui anunț făcut joi, 26 martie 2026, de Conferința Episcopală Portugheză (CEP) și Conferința Institutelor Religioase din Portugalia (CIRP).

O recunoaștere dureroasă

Într-o declarație comună, cele două organisme (principalele ale Bisericii din țară) au transmis un mesaj direct victimelor. „Recunoaștem gravitatea suferinței îndurate, de atâtea ori purtată în tăcere ani la rând, suntem cu adevărat recunoscători pentru mărturia pe care ne-ați încredințat-o și ne reînnoim cererea de iertare pentru tot răul cauzat”.

Până la urmă, cum s-a ajuns aici? Au fost depuse în total 95 de cereri de despăgubire. Dintre acestea, 78 au fost considerate eligibile, iar până în prezent, 57 de cazuri au fost aprobate pentru plată, însumând cele 1,6 milioane de euro.

Banii nu șterg trecutul

Reprezentanții Bisericii au ținut să sublinieze un aspect delicat. E drept că se oferă o compensație, dar lucrurile nu se opresc aici. „Acordarea unei compensații financiare nu șterge ceea ce s-a întâmplat și nici nu înlătură consecințele abuzului în viața celor care l-au suferit”, se arată în nota trimisă agenției Ecclesia.

Sumele individuale variază între 9.000 și 45.000 de euro. Decizia de acordare s-a bazat pe o evaluare individuală a fiecărui caz, luând în calcul „faptele stabilite, gravitatea abuzului, daunele suferite și legătura cauzală dintre evenimente și consecințele lor în viața victimei”. Pe lângă cele 57 de cazuri aprobate, alte nouă așteaptă o decizie de la Sfântul Scaun privind suma, în timp ce 11 cereri au fost respinse.

Scandalul care a zguduit Portugalia

Totul a pornit în 2022, când Conferința Episcopală Portugheză a comandat un studiu independent privind abuzurile sexuale din Biserică. Raportul final, publicat în februarie 2023, a fost devastator. Comisia a validat 512 mărturii și a estimat un număr minim de 4.800 de victime, copii abuzați începând cu anul 1950.

Cifrele sunt copleșitoare.

Iar pentru că multe dintre abuzuri au avut loc cu zeci de ani în urmă, majoritatea cazurilor depășiseră deja termenele legale de prescripție în momentul în care au fost dezvăluite. V-ați gândit vreodată cum se simte o victimă în această situație?

Pași concreți și angajamente de viitor

Ca răspuns la criză, în mai 2023, CEP a înființat Grupo Vita, un organism însărcinat cu primirea plângerilor, promovarea prevenirii și oferirea de sprijin atât victimelor, cât și agresorilor. Chiar și Papa Francisc s-a implicat, întâlnindu-se cu ușile închise cu o parte dintre victime în timpul Zilei Mondiale a Tineretului, găzduită de Lisabona în 2023.

Procesul de despăgubire nu încheie responsabilitatea Bisericii. „Vom rămâne disponibili pentru a primi, asculta și sprijini victimele și ne reafirmăm angajamentul de a urma o cultură a responsabilității, îngrijirii și prevenirii”, adaugă comunicatul.

Si, în final, un mesaj de mulțumire pentru cei care au avut curajul să vorbească. „Ne exprimăm din nou recunoștința față de toți cei care au fost de acord să participe la acest proces. Mărturia voastră onorează adevărul și responsabilizează Biserica, împiedicând-o să privească în altă parte, să uite sau să dea înapoi de la datoria sa de a se schimba”.