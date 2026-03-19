Cel puțin 8 morți după o razie a poliției într-o favelă din Rio de Janeiro

Cel puțin opt persoane au fost ucise în timpul unui raid al poliției într-un cartier central din Rio de Janeiro. Operațiunea, care a vizat unul dintre liderii puternicului grup criminal „Comando Vermelho”, a declanșat o reacție violentă pe străzile orașului, continuând seria confruntărilor sângeroase din comunitățile sărace.

Confruntare armată și haos pe străzi

Autoritățile polițienești braziliene au confirmat că raidul de miercuri s-a soldat cu o „confruntare armată majoră”, după cum a declarat șeful poliției militare, Marcelo Menezes Nogueira. Printre cei uciși se numără șase suspecți și un localnic care ar fi fost luat ostatic și prins în focul încrucișat. Iar riposta membrilor grupării nu a întârziat să apară. Martorii au descris scene de haos, cu drumuri blocate și un autobuz incendiat de persoane afiliate Comandamentului Roșu.

„Au urcat în autobuz, mi-au spus să dau jos pasagerii și au dat foc autobuzului. Totul s-a întâmplat foarte repede”, a declarat șoferul de autobuz Marcio Souza pentru agenția de știri AFP.

În urma acestor acte de vandalism, poliția a anunțat arestarea a cinci persoane.

Cine era ținta principală a raidului

Operațiunea a mobilizat aproximativ 150 de ofițeri de poliție militară în mai multe zone, printre care Prazeres, Fallet, Fogueteiro, Coroa, Escondidinho și Paula Ramos. Ținta principală a fost Claudio Augusto dos Santos, unul dintre comandanții grupării „Comando Vermelho”, care a și fost ucis în timpul confruntării. Acesta era implicat activ în traficul de droguri din favela Prazeres.

Zece mandate de arestare pe numele său.

Mai mult, poliția l-a acuzat pe Dos Santos de implicare în uciderea unui turist italian, Roberto Bardella.

Politicienii brazilieni, între critici și susținere

Operațiunea de miercuri vine la doar câteva luni după un alt raid sângeros (cel din octombrie, în favela Complexo da Penha), soldat cu peste 130 de morți și calificat drept un „masacru” de către președintele Luiz Inacio Lula da Silva. V-ați întrebat vreodată cum se simt locuitorii prinși la mijloc în acest război urban?

Reacțiile politice au fost, ca de obicei, împărțite. „O altă zi de panică și frică în Rio de Janeiro”, a scris pe rețelele sociale Renata da Silva Souza, deputată statală. Ea a criticat dur lipsa de planificare a forțelor de ordine. „Este o dovadă a lipsei de pregătire a poliției, care a desfășurat o operațiune în Morro dos Prazeres fără a planifica reacția inevitabilă. Rezultatul a fost pe deplin previzibil: populația locală prinsă în focul încrucișat, străzi blocate și un autobuz incendiat”. Souza a anunțat că a depus o plângere oficială la parchet.

Dar politicienii de dreapta au cerut o mână și mai fermă. Guvernatorul statului Rio de Janeiro, Claudio Castro, a postat un mesaj de susținere a forțelor de ordine: „Ceea ce este cu adevărat revoltător este ceea ce acești infractori le fac celor care nu au absolut nimic de-a face cu activitățile lor”.

O problemă de etichetare internațională

Dincolo de violența de pe străzi, lucrurile stau puțin diferit la nivel diplomatic. Guvernul brazilian încearcă în prezent să descurajeze administrația Trump să eticheteze grupuri precum Comandamentul Roșu drept „organizații teroriste străine”. E drept că această denumire, folosită în trecut pentru grupări care amenință securitatea națională a SUA, a fost aplicată din ce în ce mai des rețelelor criminale și cartelurilor de droguri din America Latină. Practic, acestea sunt plasate în aceeași categorie cu organizații precum Al-Qaeda. Criticii avertizează că o astfel de etichetă ar putea fi folosită pentru a justifica acțiuni militare americane împotriva acestor grupuri.