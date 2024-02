Comisia Europeană a reevaluat Fondul de redresare Covid

În ziua de miercuri(21 februarie), Fondul de reconstrucție economică în caz de pandemie, în valoare de 723 de miliarde de euro al Comisiei Europene, a fost supus unei evaluări intermediare.

Și, poate că nu este surprinzător, oficialii Comisiei au acordat o evaluare favorabilă așa-numitului Mecanism de reconstrucție și reziliență (RRF).

În opinia sa, „RRF a reușit să își îndeplinească ambiția imediată: să ajute statele membre să se refacă mai repede în urma impactului social și economic dur al pandemiei Covid-19”, a declarat comisarul pentru comerț, Valdis Dombrovskis.

Dacă ne uităm pur și simplu la cifrele de creștere, cheltuielile suplimentare au contribuit la accelerarea creșterii. Dar a fost mai puțin eficientă decât se estimase inițial.

În 2020, atunci când a fost lansat planul, autorii de modele au estimat că PIB-ul va crește cu 1,9% la doi ani după lansare.

De atunci, modelatori independenți au estimat cifra reală mai aproape de 0,4. Comisia însăși a aplicat modelul Quest, care plasează creșterea medie globală în UE la 0,8 %.

De ce atât de scăzută?

La această întrebare, comisarul pentru economie, Paolo Gentiloni, a susținut miercuri că, dacă ne concentrăm doar pe cifrele de creștere, nu putem evalua adevăratul impact al planului.

Astfel, „Este esențial să ne amintim că redresarea europeană din 2022 a fost impresionantă”, a declarat Gentiloni. „Creșterea a fost mai puternică decât în SUA și China”.

În plus, Paolo Gentiloni a fost un apărător fervent al planului, care a oferit pentru prima dată Comisiei o putere de foc financiară semnificativă, și speră că acesta poate fi repetat în viitor pentru alte obiective comune ale UE, cum ar fi apărarea, în ciuda rezistenței din partea unor state membre.

Practic, investițiile suplimentare ale Comisiei, combinate cu programul de achiziționare de obligațiuni în valoare de 1 800 de miliarde de euro al Băncii Centrale Europene, au contribuit, într-adevăr, la stabilitatea economică în anii dificili ai crizei.

Prin urmare, oficialii Comisiei au insistat asupra faptului că efectele PIB-ului mai mici decât cele preconizate sunt în mare parte o consecință a șocurilor economice și geopolitice externe.

În primul rând, inflația a redus valoarea reală a fondului. Un alt motiv este că, deși statele membre au solicitat toți banii de subvenție [which comes to €338bn]aproximativ 91 de miliarde de euro din totalul de 385 de miliarde de euro în împrumuturi, care constituie restul pachetului, nu vor fi cheltuite.

În afirmaţiile sale, „Am presupus că totul va fi utilizat, dar, întrucât nu este cazul, dimensiunea reală a fondului este mai mică”, a declarat Gentiloni.

Un ultim motiv este o punere în aplicare mai lentă decât se aștepta a planului. Acest lucru are legătură cu invazia rusă în Ucraina.

În acelaşi timp, criza energetică care a urmat a forțat țările să revizuiască planurile existente pentru a introduce mai multe investiții în energie în cadrul instrumentului de securitate energetică al UE (40 de miliarde de euro sub formă de împrumuturi și 20 de miliarde de euro sub formă de granturi suplimentare în cadrul RepowerEU), ceea ce a provocat noi întârzieri.

Termenul limită 2026

În contextul economico-financiar, acest lucru a creat o altă provocare, deoarece toate fondurile trebuie să fie absorbite până la termenul limită din 2026, conform normelor planului.

Practic, după această dată, nu mai pot fi atrași bani din plan – o limitare asupra căreia au insistat unele țări membre, inclusiv Germania, pentru a se asigura că fondul este doar temporar.

Oficialii Comisiei Europene se așteaptă ca absorbția fondului să se dubleze în acest an față de anul trecut.

Din estimările Comisiei, FRR se va traduce printr-o creștere suplimentară a PIB-ului de 1,4% până la sfârșitul programului, dacă statele membre vor utiliza majoritatea, dacă nu chiar toți banii.

Se așteaptă ca unele țări să beneficieze și mai mult. Până în 2026, economia italiană va înregistra o creștere suplimentară de trei procente din PIB, iar cea croată de patru procente.

În afirmaţiile sale, „Cred că vom reuși”, a declarat Gentiloni.

Dar Bulgaria, de exemplu, a pus în aplicare doar două procente din planurile sale ecologice. Iar Letonia doar 2,3 la sută la această jumătate de drum, ceea ce începe să ridice îndoieli cu privire la fezabilitatea acestui demers.

În opinia CEE Bankwatch Network, un ONG global, comisia a zugrăvit o „imagine excesiv de pozitivă” a modului în care au fost cheltuiți banii publici.

Fondul de redresare „a fost inițial o gură de aer proaspăt”, a declarat Christophe Jost, care este ofițer principal de politici la CEE Bankwatch Network. „Dar punerea în aplicare s-a dovedit a fi complexă. Acum, există un risc real ca nu toate obiectivele să fie atinse.”

Având în vedere presiunea de a cheltui rapid, riscul ca guvernele să înceapă să facă rabat de la cheltuieli este real, risc care este exacerbat de monitorizarea slabă care se bazează aproape exclusiv pe obiective stabilite în prealabil pentru a măsura impactul pe teren. „Este incredibil de dificil să se evalueze impactul pe teren”, a remarcat CEE Bankwatch.

Oficialii UE au recunoscut acest lucru. „Asocierea părților interesate și a societății civile ar fi putut fi mai bună”, a declarat un oficial UE care a vorbit sub anonimat și a descris monitorizarea ca fiind „ușoară”.

„Trebuie să vedem o monitorizare mai detaliată și mai transparentă a măsurilor și să dezbatem viitorul finanțării UE după 2026”, a declarat Jost.

În viziunea președintelui Comisiei, Ursula von der Leyen, planul „abordează provocările naționale și urmărește rapid prioritățile noastre comune pentru o UE ecologică, favorabilă incluziunii, digitală, rezistentă și competitivă”.

Într-o notă relativ pozitivă, Zoe Institute for Future-Fit Economies, o organizație non-profit care activează la Bruxelles, a calculat că majoritatea țărilor UE și-au îmbunătățit reziliența economică începând cu 2019, în ciuda crizelor care au urmat.

Astfel, „Injecția de bani a UE pentru a consolida reziliența economică după pandemie pare să funcționeze”, a declarat Lydia Korinek, consultant politic la Institutul ZOE. „Economiile UE s-au comportat surprinzător de bine, având în vedere dificultățile cu care s-au confruntat în ultimii ani.”

Cu toate acestea, promisiunile de incluziune, de îmbunătățire a egalității de gen și a participării economice, adesea prezentate de oficialii Comisiei ca fiind unul dintre beneficiile fondului, par cel puțin exagerate.

Accentul pus pe cifrele economice principale „maschează” faptul că există încă „o lipsă de măsuri pentru a aborda coeziunea socială”, a declarat Korinek.

Privind în viitor, Gentiloni a insistat asupra faptului că UE va avea nevoie de un alt fond pentru a ajuta statele membre să investească în obiective comune, cum ar fi apărarea.

„OCDE, BCE și FMI au recomandat cu toții că avem nevoie de el”, a spus el.

Sursa: euobserver.com