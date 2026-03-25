Ungaria este singura țară din Uniunea Europeană care încă așteaptă aprobarea Comisiei pentru un plan de finanțare în domeniul apărării. Recent, Bruxelles a dat undă verde pentru Franța și Cehia, lăsând Budapesta într-o poziție singulară, în timp ce planul său de 17,4 miliarde de euro rămâne blocat.

Un program de miliarde, un singur stat în așteptare

Programul de finanțare, cunoscut sub numele de SAFE, a fost introdus anul trecut de Bruxelles pentru a consolida industriile de apărare și pregătirea militară a blocului comunitar, ca răspuns la amenințarea Rusiei. statele membre beneficiază de condiții de finanțare mult mai bune decât dacă s-ar împrumuta singure de pe piețele de capital. Iar Republica Cehă și Franța vor putea împrumuta 2 miliarde de euro, respectiv 15 miliarde de euro, primele plăți fiind așteptate chiar în aprilie.

Dar Ungaria? Planul său național, evaluat la 17,4 miliarde de euro, rămâne în așteptare.

Surse cu cunoștințe directe în acest dosar au precizat că planul Ungariei nu este încă pregătit pentru aprobare, iar evaluarea este încă în desfășurare. Budapesta a trimis chiar o scrisoare formală Comisiei în această lună, solicitând o actualizare a stadiului analizei.

Dispute la Bruxelles și acuzații grave

Și lucrurile nu se opresc aici. Budapesta se află în centrul mai multor dispute cu UE. Premierul Viktor Orbán blochează pachetul financiar de 90 de miliarde de euro al blocului pentru Ucraina, deși îl aprobase la Consiliul European din decembrie. Relațiile dintre Budapesta și Bruxelles s-au deteriorat și mai mult după ce The Washington Post a publicat informații conform cărora ministrul ungar de externe, Péter Szijjártó, ar fi împărtășit în mod obișnuit informații sensibile cu oficiali ruși în timpul reuniunilor confidențiale ale UE.

V-ați fi așteptat la o altă reacție din partea Bruxelles-ului? Comisia a descris acuzațiile ca fiind „grav îngrijorătoare” și a cerut clarificări rapide. si, șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, a cerut răspunsuri de la Budapesta.

Replica lui Szijjártó și contextul politic

Inițial, Szijjártó a respins informațiile, catalogându-le drept știri false. Ulterior, luni, a declarat că se află în contact regulat cu partenerii externi ai Ungariei – inclusiv Statele Unite, Rusia, Serbia, Israel și Turcia – înainte și după reuniunile UE, deoarece deciziile europene afectează relațiile bilaterale ale Ungariei cu aceste țări.

Numai că, să fim serioși, Rusia nu este un partener oarecare. Este o țară puternic sancționată de UE și considerată un actor ostil și un risc de securitate. Protocolul (nu întotdeauna clar, e drept) presupune o cooperare sinceră între statele membre.

Pe 12 aprilie, Ungaria se confruntă cu alegeri generale cruciale. Puterea de 16 ani a lui Viktor Orbán este contestată de liderul Partidului Tisza, Péter Magyar, care conduce în prezent în sondajele de opinie. Una dintre promisiunile centrale de campanie ale lui Magyar este deblocarea fondurilor UE înghețate pentru Ungaria.

Dincolo de acest dosar, majoritatea fondurilor UE destinate Ungariei – 17 miliarde de euro dintr-un total de 27 de miliarde – rămân suspendate din cauza acuzațiilor de corupție și a îngrijorărilor privind statul de drept.