Consilier iranian îl numește pe Trump „Satana” și amenință Israelul cu distrugerea

Un consilier militar de rang înalt al noului lider suprem iranian, Mojtaba Khamenei, a lansat un atac verbal fără precedent la adresa președintelui american Donald Trump, pe care l-a numit „Satana în persoană”. În aceeași declarație, oficialul iranian a promis că Israelul va fi distrus.

Yahya Rahim Safavi a făcut aceste afirmații miercuri, la televiziunea de stat, într-un discurs plin de acuzații. Potrivit Digi24, care citează agențiile de presă AFP și Agerpres, consilierul a continuat seria calificativelor dure la adresa liderului de la Casa Albă. „Trump este cel mai corupt şi mai prost preşedinte american”, a declarat Safavi.

Amenințări directe la adresa Israelului

Discursul oficialului iranian a vizat în mod direct existența statului Israel. Yahya Rahim Safavi a susținut că o coexistență între cele două puteri din Orientul Mijlociu este imposibilă, prezicând victoria Iranului în acest conflict existențial. El a subliniat că doar una dintre cele două națiuni va supraviețui.

„În Orientul Mijlociu, Israelul şi Iranul nu pot coexista. Una dintre cele două trebuie să rămână. Cea care va rămâne este Iranul, iar cine va fi distrusă este, fără îndoială, regimul sionist”, a adăugat consilierul liderului suprem.

Previziuni despre finalul războiului

În continuarea declarațiilor sale, consilierul militar a afirmat că Statele Unite au fost „umilite” în conflictul actual. El susține că războiul se îndreaptă către o victorie decisivă pentru Republica Islamică și a menționat că Iranul își va impune cererile de data aceasta. Safavi a oferit și un orizont de timp precis pentru încetarea ostilităților, declarând că războiul se va încheia înainte de Anul Nou persan, sărbătorit pe 20 martie.

O nouă ordine mondială condusă de China și Rusia

În viziunea sa, finalul conflictului va redesena echilibrul de putere la nivel global. Safavi a prezis că marile învingătoare vor fi China și Rusia. El a argumentat că puterea economică și militară a celor două state va crește considerabil în urma acestor evenimente, consolidându-le poziția pe scena internațională.

Cine este Yahya Rahim Safavi

Yahya Rahim Safavi este o figură influentă în aparatul militar iranian. El a fost numit în funcția de consilier de tatăl actualului lider suprem, Ali Khamenei, care a fost ucis în prima zi a războiului. Numele lui Safavi se află pe lista persoanelor sancționate la nivel internațional pentru implicarea sa în activitățile regimului de la Teheran.