Constructorii auto cer frână la interdicția pentru mașinile cu emisii: „Regulile trebuie aduse la realitate”

Asociațiile industriei auto europene cer Comisiei Europene să recalibreze calendarul care prevede stoparea vânzării de mașini noi cu emisii de CO₂ din 2035. Mesajul lor: transformarea este în plină desfășurare, dar ritmul actual nu permite atingerea țintelor fără costuri economice și sociale majore. În joc sunt competitivitatea UE, locurile de muncă dintr-un sector care generează circa 7% din PIB-ul european și echilibrul unei tranziții care se lovește de infrastructură insuficientă și de presiunea tot mai mare a producătorilor chinezi.

Industria cere răgaz și flexibilitate: țintele 2030–2035, greu de atins în ritmul prezent

Reprezentanții producătorilor spun că direcția este corectă, însă termenele sunt prea strânse pentru realitatea din teren.

„Este în desfășurare o mare transformare, dar nu suficient de rapidă pentru a atinge obiectivele (…). Reglementările care ni se aplică sunt prea rigide. Credem că trebuie adaptate la realitate”, a declarat Sigrid de Vries, directoarea generală ACEA. Atât ACEA, cât și patronatul european al componentelor auto, CLEPA, au transmis președintei Comisiei, Ursula von der Leyen, o scrisoare în care susțin că respectarea etapelor actuale pentru reducerea emisiilor nu mai este fezabilă.

Există și un precedent: în urmă cu mai puțin de un an, industria a obținut amânarea unui termen de la 2025 la 2027, iar acum speră într-o ajustare similară pentru perioada de după 2030. De Vries subliniază că discuția nu trebuie să se blocheze într-un procent fix: „Vrem să identificăm numeroasele opțiuni existente, să discutăm despre ele și să luăm decizii. Nu trebuie să cădem în capcana de a spune: vom ajunge la X %. Sunt probleme de fond mult mai fundamentale”.

China schimbă regulile jocului: BEV-urile cresc, BYD depășește Tesla în UE

Peisajul competițional s-a complicat odată cu ascensiunea rapidă a mărcilor chineze. Între ianuarie și iulie, vehiculele electrice cu baterii au ajuns la 15,6% din vânzările totale din UE, iar BYD a depășit Tesla pe piața europeană, cu o cotă de 1,2% față de 0,8% pentru producătorul american.

Vânzările Tesla au scăzut cu 42,4% față de anul trecut, în timp ce BYD a marcat un plus de 206,4%.

„Producătorii chinezi nu au obiective foarte rigide și nici o politică unică privind tehnologia, dar reușesc o transformare a consumatorilor într-un timp incredibil de scurt (…). Nu spun că tot ceea ce fac este perfect (…), dar colaborează cu industria și cu piața pentru a se adapta pe parcurs, sunt flexibili”, a punctat De Vries. În aceste condiții, constructorii europeni cer un cadru mai competitiv — de la costul energiei și ritmul de inovare, până la stimulente pentru cererea de vehicule nepoluante și accelerarea rețelei de încărcare.

Ce urmează la Bruxelles: întâlnire cu von der Leyen, opțiunea hibridelor și tabere tot mai clare

La finalul săptămânii este programată o discuție oficială cu Ursula von der Leyen, unde industria va înainta propuneri pentru modificarea etapelor de implementare a obiectivelor climatice. „Nu există un răspuns simplu, trebuie să facem întregul cadru mai competitiv”, afirmă Sigrid de Vries, care avertizează că fără „condiții favorabile” tranziția riscă să eșueze:

„Dacă nu, vom eșua, iar nimeni nu își dorește asta. Trebuie să fim mai pragmatici”.

Fără a avansa cifre, ea admite că Executivul european ar putea lua în calcul menținerea vânzărilor de hibride după 2035:

„Există soluții diferite care se pot aplica. Extinderea utilizării și a rolului tehnologiilor hibride sau hibride plug-in este, în mod evident, un pas important”. În contrapunct, companii precum Uber și Volvo susțin menținerea neschimbată a termenului din 2035, iar grupuri de medici specializați în boli cardiorespiratorii cer aplicarea strictă a măsurilor, invocând costul sanitar al poluării. Un prim semnal privind direcția Comisiei ar putea veni miercuri, când von der Leyen prezintă în Parlamentul European Starea Uniunii și, posibil, orientările pentru politicile de transport.