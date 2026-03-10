Criza combustibilului în Vietnam: Guvernul cere munca de acasă după scumpiri de 80%

Guvernul vietnamez a lansat un apel către companii să încurajeze munca de acasă, într-o încercare disperată de a reduce consumul de combustibil. Măsura vine pe fondul unor scumpiri record la pompă, cauzate de perturbările energetice la nivel mondial.

Prețurile carburanților au explodat de la sfârșitul lunii trecute, situație ce a forțat autoritățile de la Hanoi să ia măsuri urgente. Potrivit Mediafax, care citează Reuters, benzina s-a scumpit cu 32%, în timp ce prețul motorinei a crescut cu 56%. Cea mai mare majorare a fost înregistrată la kerosen, al cărui preț a urcat cu 80%.

Ce a declanșat criza din Vietnam

Ministerul Comerțului din Vietnam a recomandat oficial firmelor locale să permită angajaților să lucreze de la distanță ori de câte ori este posibil. Obiectivul principal este reducerea necesității deplasărilor și a transportului, într-un efort de a economisi combustibil. Creșterea abruptă a prețurilor este pusă pe seama perturbărilor de pe piața energetică mondială, generate de războiul din Orientul Mijlociu.

Avertisment pentru populație

Pe lângă recomandarea privind munca de acasă, autoritățile au transmis un mesaj clar către populație și companii. Ministerul a cerut cetățenilor să nu facă stocuri excesive de combustibil. Totodată, a avertizat împotriva oricăror tentative de a face speculă cu carburanți în această perioadă dificilă.

Măsuri de urgență pentru a stabiliza piața

Pentru a contracara efectele scumpirilor, guvernul a acționat pe mai multe fronturi. Luni, a fost luată decizia de a elimina complet taxele de import pentru combustibili, măsură valabilă până la sfârșitul lunii aprilie. În paralel, șeful guvernului, Pham Minh Minh, a inițiat demersuri diplomatice pentru a asigura noi surse de aprovizionare. Acesta a purtat convorbiri telefonice cu omologii săi din Kuwait, Qatar și Emiratele Arabe Unite pentru a negocia noi livrări de petrol.