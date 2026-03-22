Rețeaua electrică a Cubei a cedat din nou sâmbătă seara, aruncând întreaga țară în beznă. Este a treia pană de curent la nivel național înregistrată doar în luna martie, un semn clar al adâncirii crizei energetice de pe insulă. Compania de stat Cuban Electric Union a confirmat pana totală, fără a oferi însă o cauză exactă pentru acest nou colaps.

O normalitate sumbra

Dar pentru cubanezi, astfel de evenimente au devenit o rutină sumbră. Întreruperile de curent, fie ele naționale sau regionale, sunt frecvente de doi ani, pe fondul avariilor repetate la o infrastructură vizibil învechită. Situația de sâmbătă este a doua pană generalizată din ultima săptămână.

Dincolo de aceste colapsuri totale, populația se confruntă cu pene zilnice de curent care pot dura și până la 12 ore.

Autoritățile au transmis că echipele de intervenție lucrează pentru a restabili alimentarea cu energie.

Impactul direct asupra vieții de zi cu zi

V-ați putea imagina cum e să nu știi dacă mâncarea din frigider va mai fi bună mâine? Criza energetică lovește puternic în viața de zi cu zi a cubanezilor. Programul de lucru este redus, gătitul devine o provocare, iar alimentele se strică rapid atunci când frigiderele nu mai funcționează cu orele.

Tensiunile sociale au atins un punct critic. Pe insulă se desfășoară a opta zi de proteste violente, manifestanții ajungând chiar să atace sediul Partidului Comunist, frustrarea oamenilor fiind alimentată direct de penele masive de curent.

Cauzele profunde ale crizei

Pana la urma, cum s-a ajuns aici? Președintele Miguel Díaz-Canel a declarat recent că insula nu a mai primit petrol de la furnizori externi de trei luni. E drept că situația este complicată de faptul că producția internă a Cubei acoperă mai puțin de 40% din necesarul de combustibil al țării.

Lipsa acută de combustibil, combinată cu degradarea constantă a infrastructurii, pune o presiune uriașă pe un sistem electric care cedează tot mai des.

Tensiuni politice si sancțiuni externe

Guvernul cubanez indică o parte din vină către restricțiile impuse de Statele Unite. Iar presiunea externă nu se oprește aici. Donald Trump a avertizat în ianuarie (o declarație care a pus pe jar multe cancelarii) că va introduce tarife pentru țările care îndrăznesc să furnizeze petrol Cubei.

Administrația americană este fermă pe poziție. Orice relaxare a sancțiunilor este condiționată de eliberarea deținuților politici și de inițierea unor reforme economice și politice substanțiale. Recent, Trump a mers chiar mai departe, menționând posibilitatea unei „preluări prietenoase” a Cubei.