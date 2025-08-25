SpaceX, creată de Elon Musk în 2002, este astăzi coloana vertebrală a industriei spațiale americane, evaluată la circa 400 de miliarde de dolari.

Totuși, ascensiunea nu a fost lipsită de obstacole. După ce și-a vândut participația la PayPal, Musk a investit capitalul obținut în prima rachetă a companiei, Falcon 1, într-o perioadă dominată aproape complet de United Launch Alliance (ULA), alianța dintre Boeing și Lockheed Martin.

Costurile ridicate percepute de ULA pentru lansările de sateliți au creat o fereastră de oportunitate pentru un nou jucător, dar primele trei încercări ale SpaceX s-au soldat cu eșec.

De ce depinde NASA de SpaceX. Rivalii plătesc acum lui Musk ca să ajungă în spațiu

Momentul care a schimbat definitiv soarta companiei a venit în 2008, când NASA i-a încredințat un contract de 1,6 miliarde de dolari pentru aprovizionarea Stației Spațiale Internaționale.

Șase ani mai târziu, agenția americană a oferit SpaceX un nou contract, în valoare de 2,6 miliarde de dolari, pentru construirea și operarea navelor destinate transportului de astronauți. Aceste colaborări nu doar că au scos compania din impas, dar au transformat-o într-un partener strategic de care depinde astăzi accesul SUA la orbita joasă.

De la pionier la lider global

În prezent, SpaceX domină piața internațională a lansărilor. Doar în 2024, compania a efectuat 134 de lansări orbitale, adică 83% din totalul mondial, de peste două ori mai mult decât competitorul său principal, China. Rachetele Falcon 9 și capsulele Dragon au devenit soluția standard pentru NASA, în timp ce constelația Starlink oferă internet esențial în zone izolate și sprijină aliații americani în situații de conflict.

În paralel, compania testează Starship – vehiculul care ar putea readuce SUA pe Lună – și dezvoltă rețeaua de sateliți militari Starshield, în baza unui contract de 1,8 miliarde de dolari. Până și rivalii, precum Amazon sau OneWeb, aleg rachetele SpaceX pentru lansările proprii.

Impactul asupra industriei spațiale

Experții subliniază că SpaceX a revoluționat ecosistemul cosmic, reducând drastic costurile și deschizând drumul altor companii să aibă acces la spațiu. De la un start marcat de eșecuri la statutul de lider absolut, SpaceX a transformat dependența Americii de un monopol costisitor într-o nouă eră a explorării și comerțului spațial.