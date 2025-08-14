În trimestrul al doilea din 2025, economia Rusiei a înregistrat o creștere modestă de 1,1%, mult sub avansul de 4% consemnat în aceeași perioadă din 2024, potrivit datelor Serviciului Federal de Statistică (Rosstat). Cifrele indică o încetinire vizibilă a ritmului economic, transmite Reuters.

Cheltuielile masive din sectorul apărării au contribuit la redresarea PIB-ului după declinul din 2022, provocat de sancțiunile occidentale impuse ca urmare a invaziei Ucrainei. Totuși, oficialii de la Moscova avertizează asupra riscului unei recesiuni în cursul acestui an, pe fondul presiunilor economice interne și externe.

Economia Rusiei are probleme. Semnal de alarmă pentru Kremlin

Ratele înalte ale dobânzilor, menținute de Banca Centrală a Rusiei pentru a limita creșterea inflației, au îngreunat perspectivele de dezvoltare. Impactul acestora se resimte în toate sectoarele majore, reducând capacitatea investițională și consumul intern.

Putin respinge scenariul pesimist

Președintele Vladimir Putin a respins afirmațiile potrivit cărora războiul din Ucraina ar afecta grav economia, invocând nivelul redus al datoriei și diversificarea economică drept dovezi ale rezilienței. După o creștere de 4,3% a PIB-ului în 2024, Banca Centrală estimează pentru acest an un avans între 1% și 2%.

Previziuni internaționale revizuite în scădere

În iulie, Fondul Monetar Internațional a îmbunătățit estimările pentru economiile emergente și în curs de dezvoltare, însă Rusia a făcut excepție. Potrivit FMI, economia rusă ar urma să crească în 2025 cu doar 0,9%, față de prognoza anterioară de 1,5%, semnalând o deteriorare a așteptărilor pe termen mediu.