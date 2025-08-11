Președintele ucrainean Volodimir Zelenski ar putea lua parte la summitul programat pe 15 august în Alaska între Donald Trump și Vladimir Putin, în urma presiunilor liderilor europeni. Declarația a fost făcută de ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, care a subliniat că o eventuală participare a liderului de la Kiev ar depinde exclusiv de decizia președintelui american.

Zelenski, posibil invitat surpriză la summitul Trump-Putin: „Cred fără îndoială că este posibil”

În ultimele zile, liderii Uniunii Europene și ai marilor puteri europene au insistat ca Ucraina să fie prezentă la negocierile dintre Statele Unite și Rusia. Zelenski, care inițial nu figura pe lista participanților, a cerut sprijinul aliaților săi din Franța, Germania și Regatul Unit – și ei excluși din discuții – pentru a formula o poziție comună. În acest sens, luni este programată o reuniune extraordinară prin videoconferință între miniștrii de externe ai statelor UE și omologul lor ucrainean.

Poziția SUA și condițiile pentru participare

Întrebat de CNN despre posibilitatea ca Zelenski să fie prezent la summit, ambasadorul american la NATO a răspuns: „Da, cred fără îndoială că este posibil”. Whitaker a subliniat că „nu poate exista un acord dacă toate părțile implicate nu l-au semnat” și că „prioritatea absolută este să se pună capăt războiului”. Totuși, el a precizat că „nu s-a luat nicio decizie”, iar verdictul final îi aparține lui Donald Trump: „Dacă el consideră că invitarea lui Zelenski este cea mai bună soluție, atunci o va face”.

Importanța momentului diplomatic

Posibila participare a președintelui ucrainean la summitul Trump-Putin ar putea reprezenta un pas crucial în procesul de negociere pentru încetarea conflictului. Prezența tuturor părților direct implicate ar crește șansele ca discuțiile să ducă la un acord concret, însă contextul diplomatic rămâne extrem de complex și imprevizibil.