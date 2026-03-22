Elveția pregătește o taxă suplimentară de aproximativ 23 de euro pentru șoferii care doar tranzitează țara, fără a avea un sejur. Măsura, adoptată cu o majoritate covârșitoare în Parlament, îi vizează în special pe turiștii ce folosesc infrastructura alpină aglomerată pentru a ajunge în alte destinații.

Taxă de tranzit pe lângă vinieta existentă

Autoritățile elvețiene au votat pentru introducerea unei taxe suplimentare pentru conducătorii auto care folosesc țara doar ca rută de trecere. Propunerea a fost adoptată cu 173 de voturi pentru și doar 13 împotrivă. șoferii care intră și ies din Elveția într-un interval scurt, fără a putea dovedi o ședere, vor plăti circa 21 de franci elvețieni, adică echivalentul a 23 de euro.

Această nouă taxă vine în completarea vinietei deja obligatorii. Numai că, pentru cei care doar traversează țara, vinieta nu va mai fi suficientă. Durata șederii și scopul călătoriei devin astfel criterii esențiale. Un exemplu concret oferit de autorități este cel al unui șofer care intră dimineața în Elveția și părăsește teritoriul în aceeași zi, pe la un alt punct de frontieră. Acesta ar urma să fie taxat automat.

Rutele alpine, motivul principal

V-ați întrebat vreodată de ce se formează cozi interminabile în Alpi vara? Cei mai afectați de această măsură vor fi, cel mai probabil, turiștii care călătoresc din sudul Germaniei spre Italia, folosind rute intens circulate precum Tunelul Gotthard, Pasul San Bernardino sau Pasul Simplon. Aceste trasee sunt extrem de aglomerate, în special în sezonul turistic.

Statisticile arată că până la 90% din ambuteiajele de pe aceste rute se produc între Paște și luna octombrie. Atunci fluxul de turiști din nordul Europei către destinațiile mediteraneene atinge apogeul.

Cifrele vorbesc de la sine.

Autoritățile elvețiene susțin că aproximativ o treime din traficul care traversează Alpii este format din șoferi aflați în tranzit. Aceștia nu contribuie economic la nivel local, e drept, dar pun o presiune uriașă pe infrastructură. Iar regiuni precum cantonul Uri, situat pe ruta Gotthard, se confruntă de ani de zile cu probleme grave legate de aglomerație, zgomot și poluare.

Monitorizare digitală la frontieră

Pentru a implementa eficient măsura, este luat în calcul un sistem digital de monitorizare a traficului la punctele de trecere a frontierei. Acest sistem ar urmări durata șederii fiecărui vehicul în țară și ar permite aplicarea automată a taxei. De exemplu, dacă un șofer părăsește Elveția într-un interval scurt, să zicem 12 ore, fără a putea demonstra că a avut un sejur (o noapte la hotel, de pildă), taxa ar putea fi aplicată direct.

Nu-i chiar așa de simplu, însă. Se analizează și posibilitatea unui sistem flexibil, în care traversările realizate în orele de vârf să coste mai mult decât cele efectuate în afara acestor intervale.

Când intră în vigoare legea?

Deși decizia politică a fost luată, legea nu este încă în vigoare. Urmează ca ministrul transporturilor, Albert Rösti, să stabilească detaliile finale. Acestea includ definirea clară a noțiunii de „tranzit” și asigurarea compatibilității noii taxe cu acordurile europene existente.

Dar procesul ar putea fi mai lung. În cazul în care vor fi necesare modificări constituționale pentru aplicarea legii, măsura ar putea fi supusă unui referendum național. Până atunci, regulile actuale rămân neschimbate, însă șoferii sunt sfătuiți să ia în calcul posibile costuri suplimentare în planificarea călătoriilor, mai ales pentru sezonul estival din 2026.