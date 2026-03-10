Externe

Erdogan insistă pentru pace în Ucraina: Turcia e gata să găzduiască negocieri

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Erdogan insistă pentru pace în Ucraina: Turcia e gata să găzduiască negocieri

Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a afirmat marți, într-o discuție telefonică cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, că războiul din Orientul Mijlociu „nu ar trebui să împiedice eforturile de pace în Ucraina”. Liderul de la Ankara a insistat pentru reluarea rapidă a dialogului dintre Kiev și Moscova.

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Convorbirea vine în contextul în care SUA au propus organizarea unei noi runde de negocieri. Potrivit Digi24, care citează un comunicat al președinției turce, Erdogan a subliniat necesitatea de a acționa rapid pentru a vindeca rănile Ucrainei.

Ce a propus președintele Turciei

În timpul discuției, liderul de la Ankara a transmis că „ar fi benefic ca negocierile să continue fără întârziere şi ca rănile Ucrainei să fie vindecate”. Un punct important atins de Erdogan a fost securitatea navigației în Marea Neagră, pe care a descris-o ca fiind de o importanță majoră pentru țara sa.

„Securitatea navigaţiei în Marea Neagră este de o importanţă capitală pentru Turcia. O încetare a focului care să protejeze infrastructura energetică şi portuară poate contribui la consolidarea încrederii între părţi, iar Turcia îşi va oferi sprijinul deplin în acest sens”, a adăugat președintele turc.

Reacția lui Zelenski și oferta Ankarei

Volodimir Zelenski a confirmat pe platforma X oferta Turciei de a media un nou dialog. Liderul ucrainean a salutat inițiativa omologului său de la Ankara, arătând deschidere față de propunere.

Preşedintele (Erdogan) a afirmat că „Turcia este pregătită să găzduiască următoarea rundă de discuţii trilaterale. Salutăm această iniţiativă şi sperăm că va da roade”, a scris Zelenski, conform AFP.

Contextul negocierilor: Propunerea SUA

Oferta Turciei vine la scurt timp după ce președintele ucrainean a anunțat, într-o conferință de presă online, o propunere venită din partea Statelor Unite. Washingtonul a sugerat organizarea unei noi runde de negocieri între Kiev și Moscova săptămâna viitoare, sub mediere americană.

Zelenski a indicat că aceste discuții ar putea avea loc fie în Elveția, fie în Turcia. Această declarație face oferta lui Erdogan extrem de relevantă în peisajul diplomatic actual.

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