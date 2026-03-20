De aproape două săptămâni, fermierii din zonele rurale ale regiunii Novosibirsk din Rusia protestează împotriva confiscării și sacrificării în masă a animalelor lor. Autoritățile locale au invocat o „boală deosebit de periculoasă”, dar au refuzat să o numească, oferind în schimb compensații infime pentru turmele care, nu de puține ori, reprezintă singura sursă de venit a localnicilor.

Mii de animale ucise, explicații zero

Protestele fermierilor au explodat la nivel național la începutul lunii martie. Atunci, locuitorii satelor Kozikha și Novopiciugovo, unde fuseseră deja instituite zone de carantină, au început să blocheze vehiculele trimise să le ucidă animalele. Până în acel moment, mii de vaci, tauri, porci și oi fuseseră deja sacrificate nu doar în districtul Ordînski, ci și în cel puțin alte trei districte.

Surse locale susțin că sacrificările au început, de fapt, încă din februarie. Fermierilor nu li s-au dat documente sau justificări scrise, ci doar referiri verbale vagi la o „boală deosebit de periculoasă”.

Ce spune Ministerul Agriculturii

Abia după ce jurnaliștii au început să pună întrebări, Ministerul Agriculturii din Novosibirsk a venit cu o explicație. Oficial, de la începutul anului 2026, au fost detectate focare de rabie și pasteureloză în cinci raioane, exact aceleași zone unde sătenii raportează sacrificările în masă. Vina ar aparține unei ierni grele, care a împins animalele sălbatice purtătoare de boli în sate, unde ar fi infectat animalele domestice nevaccinate.

Numai că lucrurile stau puțin diferit. Nici pasteureloza (care este tratabilă), nici rabia nu necesită sacrificarea în masă a animalelor. Protocolul pentru rabie, de exemplu, prevede eliminarea doar a animalelor vizibil bolnave. Fermierii insistă că animalele lor nu prezentau niciun semn de boală și, mai mult, spun că nu s-au efectuat teste înainte de ucideri. Cum vine asta?

Zvonul care circulă febra aftoasă

În satele aflate sub carantină, zvonul dominant este legat de febra aftoasă. Și pe bună dreptate: este o boală extrem de contagioasă care necesită sacrificarea tuturor animalelor cu copite despicate pe o rază de cinci kilometri de orice focar. Măsurile se potrivesc perfect cu ce se întâmplă pe teren.

Iuri Schmidt, șeful centrului veterinar din Novosibirsk, a negat oficial că ar fi fost detectată febra aftoasă. Dar dovezile circumstanțiale sunt greu de ignorat. Printre animalele sacrificate s-au numărat și cămile, care sunt susceptibile la această boală. Iar Alexei Salnikov, șeful asociației regionale a fermierilor, a descris protocolul aplicat în termeni care se potrivesc exact cu cel pentru febra aftoasă, o logică ce nu se aplică deloc rabiei sau pasteurelozei.

Stanislav Sankeiev, director executiv al Asociației Fermierilor Populari, a sugerat că autoritățile ar putea ascunde focarele pentru a proteja comerțul cu exporturi de animale al Rusiei. Consecințele se văd deja: în februarie, Kazahstanul a interzis importurile de animale și carne din patru regiuni siberiene (inclusiv Novosibirsk), iar la jumătatea lunii martie, Belarus ar fi impus o interdicție similară.

Pe 16 martie, guvernatorul regiunii Sverdlovsk, Denis Pasler, ar fi recunoscut într-o întâlnire cu ușile închise că febra aftoasă stă la baza sacrificărilor. Pasler a susținut că boala a pătruns în Rusia „ca parte a unei operațiuni de sabotaj”, prin furaje de la un producător german, țară care a raportat propriul focar la începutul anului 2025.

Compensații de nimic și fermieri disperați

Dincolo de lipsa de transparență, fermierii sunt revoltați de compensația oferită: 171 de ruble (aproximativ 2 dolari) pe kilogram. Asta în condițiile în care prețul pieței este de circa 300 de ruble (3,50 dolari). Unii au început să-și sacrifice preventiv propriile animale, în speranța de a salva carnea, deși nu au nicio cale legală de a o vinde.

Svetlana Panina, o fermieră care s-a întors acasă și și-a găsit cele aproximativ 200 de animale deja moarte, a organizat un protest de una singură în fața biroului guvernatorului Andrei Travnikov. Acesta nu a apărut. Când a mers să discute cu ministrul regional al agriculturii, Andrei Shindelov, acesta pur și simplu i-a întors spatele și a plecat.

Presiuni, amenințări și un val de revoltă online

Reacția autorităților a fost, în principal, bazată pe amenințări și presiune. Mai mulți săteni au fost reținuți pentru blocarea drumurilor, iar șapte au fost amendați. În Kozikha, o locuitoare a declarat că serviciile sociale au amenințat-o că îi vor lua fiul cu dizabilități după ce a vorbit public împotriva sacrificării. Ulterior, administrația a promis nouă luni de ajutor social pentru familiile afectate, în valoare de 18.560 de ruble (220 de dolari) per membru.

O acuzație recurentă este că sacrificarea a ocolit în totalitate animalele de la marile exploatații agricole.

Compania menționată cel mai des este Miratorg, cel mai mare producător de carne de porc și vită din Rusia. Povestea a devenit virală, iar influencerița Victoria Bonya, aflată în Monaco, a îndemnat la revoltă. „Unde ne duc? Instagram, Telegram, YouTube sunt toate blocate. Acum vor să ia și animalele. Pentru ce este toate astea? Nu vom rămâne tăcuți. Propun ca toată lumea să se ridice și să se revolte – ca să înțeleagă, la naiba”, a spus ea într-un clip care a strâns aproape 180.000 de aprecieri.