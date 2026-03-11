Germania impune o regulă unică benzinăriilor: Scumpiri permise o singură dată pe zi

Germania ia o măsură fără precedent pentru a controla prețurile la carburanți, care au explodat pe fondul războiului din Orientul Mijlociu. Benzinăriile vor avea voie să majoreze prețurile o singură dată pe zi, o decizie menită să protejeze consumatorii și companiile de fluctuațiile bruște.

Anunțul a fost făcut miercuri de ministrul Economiei și Energiei, Katherina Reiche, care a confirmat că Executivul de la Berlin va adopta așa-numitul „model austriac”. Potrivit Digi24, care citează agenția EFE, măsura vine ca răspuns direct la repercusiunile economice ale războiului americano-israelian împotriva Iranului, care s-a extins în alte țări din regiune.

Prețuri de peste 2 euro pe litru

De la începutul conflictului, prețurile la benzină și motorină în Germania au înregistrat o creștere constantă, depășind în prezent pragul psihologic de doi euro pe litru. Această situație pune o presiune uriașă pe bugetele șoferilor, dar și pe costurile operaționale ale firmelor de transport și nu numai.

Impactul este resimțit la scară largă, după cum a recunoscut și ministrul Katherina Reiche în cadrul conferinței de presă de la finalul ședinței de guvern. „Știm că mulți angajați care se deplasează, dar și multe întreprinderi mijlocii, suportă greul prețurilor mari”, a declarat oficialul german.

Cum funcționează „modelul austriac”

Prin noua regulă, guvernul german dorește să ofere o mai mare predictibilitate și să limiteze speculațiile. Concret, benzinăriile vor putea reduce prețurile în orice moment al zilei pentru a atrage clienți, menținând astfel competitivitatea.

În schimb, majorarea prețurilor va fi permisă o singură dată în decursul unei zile. Acest sistem, cunoscut ca „modelul austriac”, este gândit să oprească scumpirile multiple și nejustificate pe parcursul a 24 de ore, o practică des întâlnită în perioade de instabilitate.

„Vrem să rupem acest mecanism”

Autoritățile de la Berlin au observat o asimetrie clară în evoluția prețurilor la pompă. Potrivit ministrului Economiei, prețurile carburanților cresc vertiginos imediat ce cotația internațională a petrolului crește, dar reacționează foarte lent și cu întârzieri atunci când prețul țițeiului scade.

Această practică dezavantajează consumatorul final, care nu beneficiază rapid de ieftinirile de pe piețele externe. „Vrem să rupem acest mecanism”, a afirmat tranșant Katherina Reiche, subliniind intenția guvernului de a corecta această anomalie de piață.

Modificări legislative și supraveghere anti-cartel

Implementarea noii reguli nu va fi instantanee. Katherina Reiche a recunoscut că sunt necesare modificări legislative, dar a precizat că acestea ar putea fi incluse într-un proiect de lege aflat deja în curs de examinare pentru a accelera procesul. Guvernul de la Berlin dorește să introducă noul model cât mai repede posibil.

Demersul este susținut de Autoritatea pentru Concurență din Germania, care și-a exprimat acordul pentru schimbările necesare aduse legii anti-cartel. În paralel, ministrul Economiei analizează posibilitatea de a înăspri supravegherea antimonopol pentru a preveni potențiale acorduri de fixare a prețurilor între operatorii de pe piață, practici ce încalcă flagrant regulile concurenței.