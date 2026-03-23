Ministrul de externe maghiar, Péter Szijjártó, lansează acuzații extrem de grave la adresa Ucrainei, susținând o implicare directă și brutală în alegerile parlamentare din Ungaria. Mai mult, oficialul de la Budapesta avertizează că o victorie a opoziției, reprezentată de Partidul Tisza, ar arunca țara în război și ar tripla facturile la utilități pentru populație.

Acuzații de amestec brutal

Totul a pornit, se pare, de la intenția Kievului de a trimite observatori la alegerile din Ungaria, invocând îngrijorări legate de transparența procesului. Numai că, în viziunea oficialului maghiar, lucrurile stau complet diferit. El susține că ucrainenii nu sunt preocupați de corectitudinea votului, ci de rezultatul acestuia.

„Situația este că intervenția extrem de brutală a Ucrainei în alegerile din Ungaria continuă”, a declarat fără ocolișuri Péter Szijjártó.

Opoziția, un pericol de viață și de moarte

Retorica guvernului de la Budapesta atinge cote dramatice. Szijjártó afirmă că pentru ucraineni, soarta acestor alegeri este una capitală. „Pentru ucraineni, victoria Partidului Tisza la alegeri este o chestiune de viață și de moarte”, a transmis ministrul.

Și de ce ar fi așa? Potrivit explicațiilor sale, o victorie a opoziției ar deschide calea Ucrainei către Uniunea Europeană, ar atrage Ungaria în război, iar „ucrainenii vor putea lua și banii poporului maghiar”. O perspectivă sumbră, menită să mobilizeze electoratul partidului de guvernământ.

Șantajul facturilor la energie

Dar miza nu este doar una geopolitică, ci și una care lovește direct în buzunarul fiecărui cetățean. Szijjártó leagă direct votul de prețul la energie. El susține că Partidul Tisza, odată ajuns la putere, nu va mai lupta pentru a menține energia ieftină din Rusia. Consecința? Costurile de utilități ale tuturor vor crește de trei ori față de nivelul actual.

„Acest lucru nu trebuie permis”, a subliniat ministrul.

O amenințare directă, pe bune.

El a subliniat că printre mizele alegerilor parlamentare (programate pentru 12 aprilie) se numără și întrebarea dacă energia ieftină va rămâne în Ungaria sau dacă familiile vor fi nevoite să plătească sume triple pentru utilități.

Apelul final către națiune

În finalul intervenției sale, ministrul de externe a transmis un mesaj ferm atât către Kiev, cât și către propriii cetățeni, transformând alegerile într-un referendum pentru suveranitate.

„Solicităm ferm ucrainienilor să înceteze intervenția în procesul electoral maghiar și să lase decizia în seama poporului maghiar. Ungaria este țara maghiarilor, iar viitorul ei poate fi decis doar de noi, maghiarii. Să fim cu toții prezenți acolo pe 12 aprilie!”, a declarat Péter Szijjártó.