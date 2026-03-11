Iran îl amenință direct cu moartea pe Trump: Ai grijă să nu fii eliminat

Un înalt oficial de securitate din Iran l-a amenințat direct cu moartea pe Donald Trump, escaladând dramatic tensiunile dintre Teheran și Washington. Avertismentul transformă o confruntare politică într-una personală și extrem de periculoasă, într-un moment în care regimul iranian se consideră în conflict deschis cu SUA și Israel.

Potrivit Stiripesurse, care citează o analiză POLITICO, amenințarea reflectă furia liderilor iranieni față de presiunea militară americană. Ali Larijani, secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, i-a transmis lui Trump un mesaj fără echivoc: „Națiunea Iranului, care îl venerează pe Ashura, nu se teme de amenințările tale pe hârtie. Nici măcar cei mai puternici decât tine nu au reușit să elimine națiunea iraniană. Ai grijă de tine, ca nu cumva să fii eliminat!”

Replica la avertismentele lui Trump

Declarația lui Larijani, fost membru al Gărzii Revoluționare, vine ca replică la avertismentele lansate de președintele american pe platforma Truth Social. Trump a amenințat că va lovi dur Iranul dacă acesta va bloca Strâmtoarea Ormuz, un punct vital pentru transportul global de petrol. „Dacă Iranul face orice care să oprească fluxul de petrol prin Strâmtoarea Hormuz, va fi lovit de Statele Unite ale Americii DE DOUĂZECI DE ORI MAI PUTERNIC decât a fost lovit până acum”, a scris Trump.

Într-o postare ulterioară, liderul american a continuat seria de amenințări la adresa regimului de la Teheran. „În plus, vom elimina ținte ușor de distrus, ceea ce va face practic imposibil ca Iranul să mai poată fi reconstruit vreodată ca națiune, Moartea, focul și furia se vor abate asupra lor, dar sper și mă rog să nu se ajungă acolo!”, a adăugat el.

Avertismentul „ochi pentru ochi” al Parlamentului iranian

Reacțiile dure de la Teheran nu s-au oprit aici. Președintele Parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, a avertizat că orice atac asupra infrastructurii țării va primi un răspuns pe măsură. „Inamicul ar trebui să știe că orice ar face va avea, fără îndoială, un răspuns proporțional și imediat”, a scris Ghalibaf pe platforma X, la peste o săptămână de la începutul războiului din Orientul Mijlociu.

Oficialul iranian a subliniat că regulile s-au schimbat în conflictul declanșat de loviturile americano-israeliene. „Astăzi acționăm după regula «ochi pentru ochi», fără compromisuri, fără excepții”, a precizat el. Ghalibaf a adăugat un avertisment specific: „Dacă ei încep un război împotriva infrastructurii, vom viza fără îndoială infrastructura.”

Conflict deschis cu impact global

Aceste schimburi de replici au loc într-un context exploziv, în care Iranul a numit un nou lider suprem după ce fostul conducător, ayatollahul Ali Khamenei, a fost ucis într-un atac aerian. Războiul americano-israelian împotriva Iranului a dus deja la creșterea prețurilor petrolului la nivel global, deși acestea s-au mai temperat după ce Trump a sugerat recent posibilitatea încetării conflictului.