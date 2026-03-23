Tensiunile din Orientul Mijlociu escaladează rapid, după ce președintele Parlamentului iranian, Mohammad Bagher Qalibaf, a amenințat direct centralele energetice și de desalinizare din Golf. Avertismentul, transmis duminică pe platforma X, vine ca replică la un ultimatum de 48 de ore dat de Donald Trump Teheranului pentru redeschiderea Strâmtorii Hormuz.

Schimb dur de replici între Teheran și Washington

Iar răspunsul nu s-a lăsat așteptat. Oficialul de la Teheran a avertizat că aceste obiective, esențiale pentru producția de energie și apă potabilă, vor deveni ținte și vor fi „distruse ireversibil”. Mai mult, Qalibaf a sugerat o extindere a conflictului, menționând că „entitățile care finanțează bugetul militar al SUA sunt ținte legitime”.

Dar de unde a pornit totul? Cu o zi înainte, Donald Trump a amenințat că va lovi infrastructura energetică a Iranului dacă strâmtoarea nu este redeschisă în 48 de ore. Liderul american a avertizat că SUA vor distruge „diversele lor centrale electrice, începând cu cea mai mare”.

Strâmtoarea Hormuz, miza economică a conflictului

Ca reacție, Iranul a transmis că va „închide complet” strâmtoarea dacă Washingtonul își pune în practică amenințările. Ruta este absolut vitală pentru comerțul global, legând Golful Persic de restul lumii. Pe aici tranzitează aproximativ o cincime din aprovizionarea globală cu petrol.

Traficul de petroliere a fost deja aproape complet blocat din cauza incidentelor și atacurilor, ceea ce a dus la creșterea prețurilor și la tensiuni pe piețele internaționale.

Efectele se văd deja.

Războiul, care a intrat deja în a patra săptămână (a fost lansat de SUA și Israel la finalul lunii februarie), continuă să lovească în economia globală, punând în pericol și unele dintre cele mai aglomerate coridoare aeriene din lume. Bilanțul victimelor a depășit 2.000 de morți de la începutul conflictului.

Israelul se pregătește de lupte prelungite

Ce se întâmplă pe frontul din Israel? Gruparea Hezbollah, susținută de Iran, a revendicat sâmbătă un atac aerian în nordul țării, soldat cu moartea unui civil. În același timp, președintele Libanului, Joseph Aoun, a avertizat că loviturile israeliene asupra podurilor din sudul Libanului reprezintă „un preludiu la o invazie terestră”.

Și totuși, armata israeliană pare pregătită pentru o confruntare de durată. „Ne așteptăm la câteva săptămâni de lupte încă împotriva Iranului și a Hezbollah”, a declarat purtătorul de cuvânt al armatei, generalul de brigadă Effie Defrin. Premierul Benjamin Netanyahu a catalogat drept „un miracol” faptul că nu s-au înregistrat victime după un recent atac cu rachete iraniene în sudul Israelului, în apropierea unui sit nuclear, unde zeci de persoane au fost însă rănite.

Acuzații de crime de război la ONU

Pe plan diplomatic, Iranul a sesizat Consiliul de Securitate al ONU. Teheranul susține că eventualele atacuri asupra centralelor sale electrice ar fi „în mod inerent nediscriminatorii și clar disproporționate”, afectând civilii și infrastructura civilă, și ar constitui, asa ca, „o crimă de război”.

E drept că americanii au o altă perspectivă. Statele Unite susțin că o mare parte din infrastructura iraniană este controlată de Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (Islamic Revolutionary Guard Corps) și este utilizată pentru a susține efortul de război.