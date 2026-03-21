Conflictul din Orientul Mijlociu escaladează periculos, Teheranul lansând vineri o amenințare directă la adresa civililor. Purtătorul de cuvânt al armatei iraniene, generalul Abolfazl Shekarchi, a avertizat că obiectivele turistice ar putea deveni ținte legitime. Asta, pe bune, schimbă complet regulile jocului.

„Nicio destinație nu va mai fi sigură”

Declarația oficialului iranian a fost tranșantă. Generalul a avertizat că „parcurile, zonele de recreere și destinațiile turistice” din întreaga lume nu vor mai fi sigure pentru inamicii țării. Această amenințare directă reaprinde temerile că Iranul ar putea reveni la tactica atacurilor armate în afara Orientului Mijlociu, folosind acest tip de presiune. V-ați gândit vreodată că o vacanță ar putea deveni un risc de securitate națională?

Războiul intră în a treia săptămână

Războiul declanșat de Statele Unite și Israel împotriva Iranului a intrat deja în cea de-a treia săptămână. Iar loviturile continuă neîncetat. Israelul lovește ținte din Teheran, în timp ce Iranul răspunde cu atacuri asupra Israelului și, deloc de neglijat, asupra unor obiective energetice vitale din statele arabe din Golf. Impactul se simte deja la nivel global (un efect resimțit direct la pompă), afectând fluxurile de petrol și ducând la creșterea prețurilor la combustibili și alimente.

Mesajul liderului suprem

De la Teheran, liderul suprem al Iranului, ayatollahul Mojtaba Khamenei, a transmis un mesaj ferm la televiziunea de stat, cu ocazia sărbătorii Nowruz. El a afirmat că atacurile SUA și Israelului „se bazează pe iluzia că uciderea liderilor Iranului ar putea duce la prăbușirea guvernului”. În același discurs, a lăudat rezistența populației în fața războiului.

Un conflict departe de final

Ce spun analiștii? Nimic încurajator.

Potrivit experților politici și de securitate, nu există semne ale unei revolte interne, iar finalul conflictului este departe. E drept că obiectivele declarate ale Statelor Unite și Israelului sunt ambițioase, variind de la schimbarea regimului de la Teheran până la distrugerea completă a programelor nucleare și de rachete ale Iranului.