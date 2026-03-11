Iranul respinge diplomația cu SUA și amenință economia globală. Petrolul a sărit de 100$

Iranul semnalează că se pregătește pentru un conflict de lungă durată cu Statele Unite și abandonează calea diplomatică. Un înalt oficial de la Teheran a dezvăluit că noua strategie se bazează pe generarea unei presiuni economice și geopolitice atât de mari, încât comunitatea internațională să fie forțată să intervină pentru a opri războiul.

Kamal Kharazi, consilier de rang înalt al Liderului Suprem, a declarat într-un interviu pentru CNN că negocierile cu Washingtonul sunt excluse. Potrivit publicației Adevarul, care citează sursa internațională, eșecul discuțiilor anterioare a determinat Teheranul să adopte o poziție mult mai dură. „Nu mai văd niciun spațiu pentru diplomație. Pentru că Donald Trump i-a înșelat pe ceilalți și nu și-a respectat promisiunile, iar noi am experimentat acest lucru în două rânduri de negocieri – în timp ce eram angajați în negocieri, ei ne-au lovit”, a afirmat Kharazi.

Strategia presiunii economice globale

Planul Iranului este să internaționalizeze costurile conflictului, mizând pe faptul că aliații SUA vor fi primii afectați. Kharazi a explicat că instabilitatea economică, inflația în creștere și deficitul de energie vor obliga alte puteri să exercite presiuni asupra Statelor Unite și Israelului pentru a opri ostilitățile. „Acest război a generat o presiune considerabilă – presiune economică – asupra altora, în ceea ce privește inflația, deficitul de energie, și, dacă va continua, această presiune va tot crește, iar ceilalți nu vor avea altă opțiune decât să intervină”, a adăugat el.

Strategia a avut deja un impact major. Prețul petrolului a depășit 100 de dolari pe baril, iar conflictul a perturbat aproximativ 20% din oferta mondială de petrol, dublu față de nivelul atins în timpul Crizei Suezului din 1956-1957. Capacitatea de producție de rezervă a fost aproape complet eliminată. Amin H. Nasser, președintele gigantului saudit Aramco, a avertizat asupra riscurilor. „Consecințe catastrofale pentru piețele mondiale de petrol s-ar produce cu cât perturbarea continuă, iar consecințele pentru economia globală vor fi cu atât mai severe,” a declarat acesta. „Este absolut critic ca traficul maritim să se reia în Strâmtoarea Hormuz.”

Escaladare militară și un nou lider la Teheran

Pe plan militar, Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) a anunțat că aproximativ 60% din puterea sa militară este folosită pentru a ataca baze și interese strategice americane în regiune. Atacurile au vizat infrastructura petrolieră din Arabia Saudită, Bahrain și Emiratele Arabe Unite. Rafinăria Ruwais din EAU, una dintre cele mai mari din regiune, a fost închisă după un atac cu dronă. Într-un comunicat, IRGC a transmis un mesaj ferm: „Forțele armate iraniene… nu vor permite exportul unui singur litru de petrol din regiune către partea ostilă și partenerii săi, până la noi ordine.”

Situația este complicată și de schimbarea conducerii de la Teheran. Mojtaba Khamenei, fiul fostului Lider Suprem, a preluat puterea, fiind perceput ca un apropiat al facțiunilor dure și al Gardienilor Revoluției. Președintele american Donald Trump a criticat ascensiunea sa, numind-o „inacceptabilă”. Replica Teheranului a venit rapid, Kharazi afirmând că deciziile privind conducerea Iranului nu sunt treaba Washingtonului. IRGC, considerat apropiat de noul lider, a declarat: „Noi vom determina sfârșitul războiului”.

Războiul declarațiilor între Trump și oficialii iranieni

Tensiunile sunt alimentate și de un schimb dur de replici. Donald Trump a încercat să calmeze piețele, declarând că războiul „se va încheia curând și, dacă vor începe din nou, vor fi loviți și mai puternic.” Președintele american a adăugat: „Am câștigat deja în multe feluri, dar nu am câștigat suficient”. Ulterior, pe platforma sa de socializare, tonul său s-a înăsprit, amenințând că, dacă Teheranul blochează exporturile de petrol, armata SUA va bombarda țara într-un mod care să facă „practic imposibil ca Iranul să fie reconstruit vreodată, ca națiune.” Trump a încheiat postarea cu un avertisment sumbru: „Moarte, foc și furie se vor năpusti asupra lor – Dar sper și mă rog să nu se întâmple!”

Oficialii iranieni au răspuns pe măsură. Șeful securității din Iran, Ali Larijani, a amenințat că „Strâmtoarea Hormuz va fi fie o strâmtoare a păcii și prosperității pentru toți, fie o strâmtoare a înfrângerii și suferinței pentru beligeranți”. Într-o postare online, Larijani l-a avertizat direct pe Trump „ca să nu fie eliminat”, adăugând că „Iranul nu se teme de amenințările tale goale. Chiar și cei mai puternici decât tine nu au putut elimina națiunea iraniană”. De la Pentagon, secretarul Apărării, Pete Hegseth, a confirmat continuarea operațiunilor: „Astăzi va fi, din nou, ziua cu cele mai puternice lovituri în interiorul Iranului”.

Volatilitate extremă pe piețele energetice

Incertitudinea a creat haos pe piețele globale. Prețurile petrolului au crescut temporar cu 30% într-o singură zi, înainte de a scădea ușor după declarațiile optimiste ale lui Trump, pentru ca apoi să urce din nou. Ipek Ozkardeskaya, analist la Swissquote Bank, a descris situația. „Rarele sunt zilele când pe piețe vezi o astfel de volatilitate,” a spus ea, avertizând că investitorii reacționează exagerat la fiecare informație. „O parte din optimismul de ieri a venit după ce Trump a spus că războiul se va încheia ‘curând’ și că SUA sunt înaintea calendarului,” a adăugat analista.