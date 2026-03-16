Kaja Kallas tranșează disputa – uE nu-și extinde misiunea navală în Strâmtoarea Ormuz

Miniștrii de Externe ai Uniunii Europene au pus punct, deocamdată, speculațiilor. Nu există „niciun interes” pentru extinderea misiunii navale a blocului comunitar din Orientul Mijlociu către strategica Strâmtoare Ormuz, a declarat luni șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, după o reuniune la Bruxelles.

Presiuni americane și tensiuni iraniene

Decizia vine în contextul în care președintele SUA, Donald Trump, a cerut explicit altor națiuni să se implice în securizarea strâmtorii. Apelul său a venit după ce Iranul a răspuns atacurilor SUA-Israel prin blocarea efectivă a canalului cu drone, rachete și mine, afectând direct tancurile petroliere care transportă în mod normal o cincime din petrolul și gazul natural lichefiat la nivel mondial. V-ați gândit vreodată ce ar însemna pentru prețul la pompă o blocare totală a acestei rute?

Misiunea „Aspides”, un scut în Marea Roșie

Operațiunea europeană actuală, denumită „Aspides” (un cuvânt grecesc care înseamnă „scuturi”), a fost lansată în 2024. Scopul său a fost clar de la bun început: protejarea navelor comerciale împotriva atacurilor lansate de gruparea rebelă Houthi din Yemen în Marea Roșie.

În prezent, misiunea are sub comanda sa directă o navă italiană și una greacă. E drept că poate apela și la sprijinul unei nave franceze și al unei alte nave italiene. Dar, până la urmă, resursele sunt limitate.

Consolidare, nu extindere

Kaja Kallas a fost foarte clară în privința direcției pe care o vor urma statele membre. „În discuțiile noastre a existat o dorință clară de a consolida această operațiune, dar, deocamdată, nu s-a manifestat interesul de a modifica mandatul operațiunii”, a declarat Kallas reporterilor.

Nevoia de resurse suplimentare este reală.

Iar șefa diplomației europene a confirmat acest lucru. „S-a discutat despre faptul că ar trebui consolidată, deoarece nu are prea multe resurse navale. Ar trebui să aibă mai multe”, a spus Kallas. Cu alte cuvinte, focusul rămâne pe consolidarea operațiunii existente, nu pe asumarea de noi responsabilități geografice.

Kallas a ținut să mute din nou accentul, subliniind că pericolele nu au dispărut din zona inițială de acțiune a misiunii. „În timp ce Strâmtoarea Ormuz se află în centrul atenției, Marea Roșie rămâne, si, o zonă critică.”