Lukașenko, invitat la Casa Albă? SUA negociază eliberarea a 1.100 de deținuți

Președintele belarus Aleksandr Lukașenko ar putea efectua în curând o vizită în Statele Unite, o mișcare ce ar marca un progres uriaș pentru liderul autoritar de la Minsk. Anunțul surprinzător a fost făcut joi de trimisul american John Cole, după o întâlnire directă cu Lukașenko, un aliat apropiat al președintelui Putin.

O vizită istorică în pregătire

Discuțiile au avut loc la Minsk. Canalele media de stat belaruse l-au citat pe Cole, care a confirmat că cele două părți lucrează intens la organizarea unei vizite a lui Lukașenko la Washington. Dar cum s-a ajuns aici, pe bune? Această deschidere ar pune capăt unei lungi perioade de izolare a Belarusului față de Occident, mai ales după ce Minskul a permis Rusiei să-i folosească teritoriul pentru invazia din Ucraina în februarie 2022.

Pe lângă vizita prezidențială, s-a discutat și despre o posibilă redeschidere a ambasadei SUA la Minsk, un alt semnal puternic de normalizare a relațiilor diplomatice.

Miza reală: Peste 1.100 de deținuți politici

Lucrurile nu sunt deloc simple.

În schimbul acestei apropieri, Statele Unite fac presiuni pentru ca Lukașenko să elibereze ceea ce grupurile de apărare ale drepturilor omului susțin că sunt peste 1.100 de belaruși aflați după gratii din cauza activității lor politice. Iar discuțiile anterioare dintre Cole și administrația de la Minsk par să fi dat roade. Negocierile precedente au dus la eliberarea a zeci de deținuți politici în septembrie și a altor 123 în decembrie. Printre cei eliberați se numără figuri proeminente precum laureatul premiului Nobel pentru Pace Ales Bialițki și politicienii de opoziție Maria Kolesnikova și Viktor Babariko.

Ce a obținut Belarusul până acum

Și nu e totul. Ca răspuns la eliberările anterioare, SUA au ridicat deja o parte din sancțiuni. Mai exact, cele care vizau potasa din Belarus, un ingredient cheie în îngrășăminte. E drept că pentru o economie ca cea a Belarusului (o fostă republică sovietică), potasa reprezintă o sursă esențială de venit din exporturi, iar ridicarea sancțiunilor a fost o gură de oxigen importantă.

Reacția opoziției: „Avem nevoie de un dialog autentic”

Lidera exilată a opoziției din Belarus, Svetlana Tihanovskaia, a reacționat imediat la aceste vești. Ea a spus că salută efortul umanitar al administrației Trump de a obține eliberarea deținuților, dar a avertizat că miza trebuie să fie mult mai mare.

„Însă în acelaşi timp trebuie să insistăm asupra unei schimbări, reale, sistemice în Belarus, unui sfârşit al represiunii şi a organizării de alegeri libere şi corecte”, a declarat Tihanovskaia.

Ea a subliniat că un simplu acord între lideri nu este de ajuns pentru a rezolva criza profundă din țară. „Avem nevoie de un dialog autentic nu între Occident şi Lukaşenko, ci cu societatea belarusă. Numai asta poate duce la o schimbare reală în Belarus”, a adăugat Tihanovskaia.