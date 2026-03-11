MAE avertizează românii: Grevă națională joi în Belgia paralizează transportul

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de călătorie pentru cetățenii români care se află sau intenționează să meargă în Belgia. O grevă la nivel național, programată pentru joi, va perturba serios transportul public din întreaga țară.

Potrivit unei informări transmise de Digi24, sunt așteptate probleme semnificative în transportul aerian, feroviar și rutier. Greva va afecta toate regiunile importante, inclusiv Bruxelles Capitală, Flandra și Valonia, creând dificultăți majore pentru călători.

Ce trebuie să știe românii care călătoresc în Belgia

MAE le recomandă cetățenilor români care au planuri de călătorie în Regatul Belgiei să se informeze constant cu privire la starea transportului public. Informațiile actualizate pot fi găsite direct pe paginile de internet ale aeroporturilor și ale companiilor de transport belgiene.

Autoritățile române au pus la dispoziție o listă cu surse oficiale pentru verificări:

Aeroportul Bruxelles: https://www.brusselsairport.be/en/passengers

Aeroportul Charleroi: https://www.brussels-charleroi-airport.com/en

Compania feroviară națională: https://www.belgiantrain.be/fr

Transport public Bruxelles: https://www.stib-mivb.be/

Transport public Flandra: https://www.delijn.be/en/

Transport public Valonia: https://www.letec.be

Numere de telefon pentru asistență consulară

Cetăţenii români care au nevoie de sprijin pot solicita asistenţă consulară la Ambasada României la Bruxelles. Apelurile la numerele de telefon +32 (0) 234 753 38, +32 (0) 234 416 58 și +32 (0) 234 369 35 sunt redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și sunt preluate în regim de permanență de operatorii Call Center.

Pentru situații dificile, speciale sau cu un caracter de urgență, cetățenii români au la dispoziție și un telefon de permanență al ambasadei. Numărul care poate fi apelat în astfel de cazuri este +32 (0) 497 428 663.