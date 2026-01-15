Autoritățile din Marea Britanie analizează interzicerea accesului la rețelele sociale pentru tinerii sub 16 ani. Măsura, inspirată de un model australian, este luată în considerare în contextul în care autoritățile de reglementare intensifică aplicarea legii privind siguranța online (Online Safety Act), relatează Cointelegraph. Inițiativa se fundamentează pe legislația existentă. Aceasta obligă serviciile cu limite de vârstă să detalieze metodele de aplicare și să folosească măsuri de verificare „extrem de eficiente” în situațiile în care copiii riscă să fie expuși la conținut dăunător.

Poziții politice și contextul legislativ

Premierul Keir Starmer a declarat că urmărește implementarea unei interdicții similare în Australia pentru tinerii sub 16 ani. El se declară „deschis” la o abordare asemănătoare, deși în trecut și-a exprimat rezerve față de o interdicție generală. David Davis, membru conservator al Parlamentului, a susținut propunerea pe platforma X, afirmând că interzicerea rețelelor sociale pentru copii este „mișcarea corectă”. Acesta a adăugat că „nici telefoanele mobile nu au ce căuta în școli”.

Conflictul cu platforma X și rolul Ofcom

Propunerea apare pe fondul unui conflict existent între miniștrii britanici și platforma X a lui Elon Musk, legat de conformitatea cu Online Safety Act (OSA) și eliminarea conținutului dăunător. Autoritatea de reglementare Ofcom pregătește sancțiuni, inclusiv amenzi substanțiale și posibile restricții de acces, pentru serviciile care nu respectă obligațiile privind siguranța copiilor. Criticii legii au avertizat asupra implicațiilor pentru libertatea de exprimare. Platforma X a susținut că OSA riscă să „încalce grav” acest drept.

Critici privind libertățile digitale

Aleksandr Litreev, CEO al companiei Sentinel, care oferă acces la internet necenzurat, a criticat demersurile Regatului Unit, declarând pentru Cointelegraph că acestea sunt „îngrijorătoare”. El consideră că țara reflectă „aceeași rută eșuată ca a Chinei, Rusiei și Iranului”. Litreev a adăugat că refuzul accesului tinerilor la rețelele sociale și la internet „le înăbușă capacitatea de a învăța alfabetizarea digitală și de a dezvolta gândirea critică”, lăsându-i „mai puțin pregătiți pentru viața de adult într-o lume conectată”. Acesta a mai comentat: „Dacă un guvern îți vinde ceva «de dragul siguranței», poți fi sigur că nu este vorba despre siguranță în niciun fel sau formă”.

Măsuri similare la nivel internațional

Măsuri similare sunt implementate și la nivel internațional. În Australia, comisarul pentru siguranță online a impus un cod prin care motoarele de căutare majore trebuie să implementeze tehnologii de verificare a vârstei, regulile urmând să intre în vigoare pe 27 decembrie 2025. Furnizori precum Google și Microsoft vor trebui să verifice vârsta utilizatorilor prin metode diverse, de la acte de identitate la biometrie sau carduri de credit. Vor aplica și cele mai înalte filtre de siguranță pentru conturile minorilor. Irlanda intenționează să profite de președinția Consiliului UE din a doua jumătate a anului 2026 pentru a promova conturi de social media cu identitate verificată la nivelul blocului comunitar.

Implicații pentru identitatea digitală și sectorul crypto

Evoluțiile din Marea Britanie coincid cu renunțarea guvernului la planurile pentru un sistem centralizat de identitate digitală, care ar fi devenit obligatoriu în 2029 pentru verificarea dreptului la muncă. Schimburile de criptomonede și aplicațiile de tranzacționare rămân supuse regulilor de cunoaștere a clientului (Know Your Customer – KYC) și verificării biometrice, care implică acte de identitate și scanări faciale. Interesul factorilor de decizie pentru verificarea identității pe rețelele sociale și motoarele de căutare arată o extindere a acestor tehnologii dincolo de sectorul financiar.