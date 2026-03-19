Meloni îl înțelege pe Orban în scandalul ajutorului de 90 mld euro pentru Ucraina

Premierul italian Giorgia Meloni și-a exprimat simpatia față de omologul său ungar, Viktor Orban, în legătură cu blocarea unui împrumut de 90 de miliarde de euro destinat Ucrainei. Declarațiile surprinzătoare au fost făcute în cadrul unei ședințe private a summitului european de joi, conform relatărilor a cinci diplomați familiarizați cu discuțiile confidențiale.

Poziția surprinzătoare a Italiei

Deși public Meloni este o susținătoare ferventă a Ucrainei, în spatele ușilor închise lucrurile stau puțin diferit. Ea le-ar fi spus omologilor săi că înțelege de ce liderul de la Budapesta a revenit asupra cuvântului dat și a refuzat împrumutul, deși îl aprobase în decembrie. Cum vine asta? Potrivit celor cinci diplomați, reprezentând patru țări europene diferite, Meloni a argumentat că poziția lui Orban este „normală”, deoarece „lucrurile se schimbă”.

Ba chiar a mers mai departe. Liderul italian a subliniat că, deși la nivel personal susține acordarea imediată a banilor către Kiev, înțelege perfect contextul politic în care se află Orban, care se confruntă cu alegeri luna viitoare. Unul dintre diplomați a relatat că Meloni ar fi adăugat: „dacă aș fi în aceeași situație, aș înțelege-o”.

Guvernul de la Roma neagă totul

Informațiile din culise au fost însă negate vehement de guvernul italian. Un oficial din biroul lui Meloni de la Roma a transmis o declarație scurtă și la obiect.

„Afirmația atribuită prim-ministrului este total nefondată”, a precizat acesta.

E drept că niciunul dintre diplomații care au relatat discuțiile nu se afla fizic în sală, unde accesul era permis aproape exclusiv liderilor. Aceștia au fost informați ulterior de șefii lor de stat sau de guvern.

Șantajul conductei Drujba

Blocajul este menținut de Ungaria și Slovacia, a căror aprobare este necesară pentru eliberarea fondurilor. Budapesta și-a condiționat acordul de o cerere specifică: repararea de către Ucraina a conductei „Drujba”, care transportă petrol rusesc către Ungaria. Aceasta a fost avariată de o dronă rusă în ianuarie, la doar câteva săptămâni după ce toate cele 27 de state membre UE susținuseră planul de împrumut.

Premierul ungar a acuzat Kievul că întârzie în mod deliberat reparațiile, în timp ce oficialii UE au insistat că problemele legate de împrumut și de conductă nu au nicio legătură. Chiar dacă marți s-a anunțat un acord prin care UE va finanța reparațiile și va trimite o misiune de evaluare la fața locului, acest pas nu a fost suficient pentru a depăși obiecțiile lui Orban.

Reacție furioasă la Bruxelles

Schimbarea bruscă de poziție a lui Orban i-a înfuriat pe majoritatea celorlalți lideri europeni. V-ați fi așteptat la o asemenea fisură în frontul european? Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a calificat decizia drept „inacceptabilă” și o încălcare fără precedent a unei „linii roșii” în materie de comportament.

În afara Ungariei și Slovaciei, celelalte 25 de țări au emis o declarație comună prin care salută decizia de a acorda împrumutul de 90 de miliarde de euro. Mai mult, acestea solicită ca „prima plată către Ucraina până la începutul lunii aprilie” să fie efectuată.

Într-un videoclip postat după discuții, premierul ungar a confirmat tensiunile din sală. El a declarat că discuția a fost „dură, am fost sub presiune din toate părțile… dar au încercat asta în locul nepotrivit și la momentul nepotrivit”.